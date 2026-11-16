खिलाड़ियों के साथ हुए अन्याय के लिए आवाज उठाई, पैसों के लिए नहीं, ख्वाजा बोले- 8 से दर्द में थे वॉर्नर

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने 2018 के सैंडपेपरगेट (रेगमाल से गेंद की स्थिति बदलने से जुड़ा मामला) विवाद को लेकर किए गए खुलासों पर सफाई देते हुए कहा है कि उनका मकसद इससे आर्थिक लाभ कमाना नहीं था और वह सिर्फ यह चाहते थे कि पूरी टीम उस घटना की जिम्मेदारी ले जिसके कारण डेविड वॉर्नर, स्टीव स्मिथ और कैमरन बेनक्रॉफ्ट को 'बेहद कठोर' सजा झेलनी पड़ी. वर्ष 2018 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच के दौरान गेंद से छेड़छाड़ की कोशिश में भूमिका के लिए वॉर्नर, स्मिथ और बेनक्रॉफ्ट पर अलग-अलग अवधि का प्रतिबंध लगाया गया था. स्मिथ और वॉर्नर को नेतृत्व की भूमिकाओं से भी प्रतिबंधित कर दिया गया था.

हालांकि ख्वाजा ने अपनी किताब ‘सब्र' में दावा किया है कि पूरी टीम को इस साजिश की जानकारी थी. मौजूदा कप्तान पैट कमिंस ने इस दावे को 'पूरी तरह बकवास; बताते हुए खारिज किया है. एंटोनेट लट्टूफ के पॉडकास्ट ‘वी यूज्ड टू बी...' में बातचीत के दौरान ख्वाजा ने कहा कि उन्होंने इस घटना का जिक्र वॉर्नर से किए गए वादे को पूरा करने के लिए किया.

उन्होंने कहा, 'मैंने उनसे काफी समय पहले वादा किया था क्योंकि उन्हें पिछले आठ साल से इसका बोझ उठाना पड़ा है. अपनी किताब में क्या लिखा है यह मैंने डेविड वॉर्नर को दो महीने पहले तक नहीं बताया था.' ख्वाजा ने कहा, 'इन खिलाड़ियों को जो सजा दी गई वह हद से ज्यादा कठोर थी.'

ख्वाजा ने कहा कि इस घटना के कारण सार्वजनिक रूप से अपमान झेलने वाले इन तीनों खिलाड़ियों को आईसीसी द्वारा निर्धारित सजा से अधिक दंडित नहीं किया जाना चाहिए था.

उन्होंने कहा, 'मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आईसीसी ने उन्हें सजा दी थी. स्मिथ पर एक मैच का प्रतिबंध और मैच फीस का शत प्रतिशत जुर्माना लगाया गया. बेनक्रॉफ्ट पर मैच फीस का 75 प्रतिशत जुर्माना लगा जबकि डेविड वॉर्नर को कोई सजा नहीं दी गई क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया था.'

ख्वाजा ने कहा, 'इससे पहले किसी को भी इस तरह की सजा नहीं मिली थी. सजा का आधार आईसीसी के दंड को ही बनाया जाना चाहिए था. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने जरूरत से ज्यादा सख्ती दिखाई. मैंने अपनी किताब में विस्तार से बताया है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है और उस फैसले के पीछे क्या परिस्थितियां थीं.'

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