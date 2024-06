USA vs CAN: अमेरिकी बल्लेबाज एरॉन जोंस ने पहले ही विश्व कप मैच में किया ऐसा कारनामा, बाबर आजम से फैंस ने ऐसे कर दी तुलना

रविवार को शुरू हुए टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2024) के पहले मुकाबले में अमेरिका के बल्लेबाज एरॉन जोंस (Aaron Jones) ने ऐसी बल्लेबाजी की कि क्रिकेट जगत ने दांत तले उंगली दबा ली. कनाडा के 194 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए एरॉन जोंस ने 40 गेंदों पर 94 रन की पारी खेली, लेकिन कारनामा रहा अपने पहले ही विश्व कप मैच में दस छक्के लगाना. साथ ही, उन्होंने चार चौके लगाए. इस कारनामे के साथ ही एरॉन जोंस ने टी20 विश्व कप के किसी एक मैच में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले संयुक्त रूप से दूसरे बल्लेबाज बन गए. इस मामले में क्रिस गेल (11 छक्के, 2016) पहले नंबर पर हैं, तो दूसरे नंबर पर भी क्रिस गेल (10 छक्के, 2007) दूसरे नंबर पर हैं. अब इसमें एरॉन जोंस भी शामिल हो गए हैं.

फैंस जोंस के इस रिकॉर्ड के बाद अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक वर्ग तो इस बात को पाकिस्तान कप्तान बाबर आजम से जोड़ रहा है कि टी20 विश्व के इतिहास में बाबर के इतने छक्के नहीं हैं जितने जोंस ने एक ही मैच में जड़ दिए

देखिए यह अपने आप में एक अलग ही प्रतिक्रिया है

आप इस ट्वीट से समझिए कि एक समय अमेरिका का स्कोर था..और फिर कैसे जोंस ने कमाल कर दिया

You are missing it if you aren't watching this USA were 48/2 in 8 overs. In the next 5.3 overs they have scored 90 runs with the contribution from this man #Aaronjones



He is from Barbados origin #USAvsCAN pic.twitter.com/2hPQkNIMkR