Travis Head: "काश वो ऑस्ट्रेलियाई होता...",कोहली-रोहित नहीं बल्कि इस भारतीय बैटर ने डरे ट्रेविस हेड

Travis Head on Rishabh Pant: ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ओपनर ट्रेविस हेड (Travis Head) ने उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताया है जिसे वो ऑस्ट्रेलियाई जैसा मानते हैं. स्टार स्पोर्ट्स पर बात करते हुए ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श ने ऋषभ पंत (Rishabh Pant) को ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी के जैसा माना है. बता दें कि बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में पंत ने शानदार 109 रन की पारी खेली थी. 20 महीने के बाद टेस्ट में वापसी करते हुए पंत ने धमाकेदार शतक जमाकर तहलका मचा दिया था. पंत ने टेस्ट में जबरदस्त वापसी कर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों में भी खलबली मचा दी है.

वहीं, ट्रेविसं हेड ने पंत की टेस्ट में धमाकेदार वापसी को लेकर रिएक्ट किया. हेड ने माना है कि पंत में वो सभी क्वालिटी है जिसके कारण वो हमारे जैसे हैं. अपनी बात रखते हुए हेड ने कहा, "मुझे लगता है कि ऋषभ पंत सबसे अधिक ऑस्ट्रेलियाई हैं. जिस तरह से वह आक्रामक स्वभाव के हैं, जिस तरह से वह अपना काम करते हैं, उनके साथ खेलना बहुत आनंददायक होगा."

इसके अलावा पंत को लेकर मिचेल मार्श (Mitchell Marsh on Rishabh Pant) ने कहा, "वह एक शानदार खिलाड़ी है..काश वह ऑस्ट्रेलियाई होता. पिछले कुछ सालों में उसने बहुत कुछ झेला है..शानदार वापसी की है. वह एक सकारात्मक व्यक्ति है, वह अभी भी बहुत युवा है, उसे जीतना पसंद है. वह एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत प्रतिस्पर्धी है, वह हमेशा हंसता और मुस्कुराता रहता है.. उसके पास बड़ी मुस्कान है."

Competitive. Fierce. Effortless.#MitchellMarsh and #TravisHead believe #RishabhPant's fiery spirit and natural competitiveness would make him a perfect fit among the Aussies, setting him apart! 😬💪🏻 #ToughestRivalry



Watch #ToughestRivalry in action during #INDvAUSonStar… pic.twitter.com/Ls6vwjWDjC