IND vs AUS, Day Night Test: भारत की हार के 5 बड़े कारण, जिसकी वजह से चारों खाने चित्त हुई रोहित 'ब्रिगेड'

Reasons for India's defeat in Pink ball test: भारत को दूसरे टेस्ट में (IND vs AUS, 2nd Test) हार का सामना करना पड़ा है. एक बार फिर भारतीय बल्लेबाजों ने धोखा दिया और कोई भी बल्लेबाज अर्धशतकीय पारी भी नहीं खेल पाया. भारत के कप्तान रोहित ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था लेकिन बल्लेबाजों के खराब फॉर्म के कारण भारत को एडिलेड में एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा है. भारत को ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेट से हरा दिया. भारत ने ऑस्ट्रेलिया को केवल 19 रनों का टारगेट दिया था जिसे ऑस्ट्रेलिया ने चौथे ओवर में ही हासिल कर लिया.

Australia played well from the start. Their playing experience with the pink ball was evident in this match. No panic button yet for team India. too many changes won't help team cause.