IND vs NZ: टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाली टॉप 10 टीमें, भारतीय टीम पहुंची इस नंबर पर 

Most Centuries in Test Cricket by a Team: टेस्ट क्रिकेट खेल का सबसे लंबा प्रारूप है, और यह बल्लेबाज के कौशल और धीरज की सच्ची परीक्षा क्रीज पर कराता है. टेस्ट क्रिकेट में शतक बनाना एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है. टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाज की लंबे समय तक बल्लेबाजी करने और दुनिया के कुछ बेहतरीन गेंदबाजों के खिलाफ रन बनाने की क्षमता का प्रमाण भी देता है. ऐसे में भारत के सरफराज खान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच (IND vs NZ, 1st Test) की दूसरी पारी में अपने टेस्ट करियर का पहला शतक जमाया और 150 रन बनाकर आउट हुए. सऱफराज के द्वारा जमाया गया शतक टेस्ट में भारत द्वारा लगाया गया 550वां (Sarfaraz Khan hits India's 550th Test hundred) शतक था. ऐसे में जानते हैं टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक किस टीम ने लगाए हैं.

इंग्लैंड (England)

इंग्लैंड की टीम ने अबतक टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है. इंग्लैंड की ओऱ से टेस्ट में अबतक कुल 927 शतक लग चुके हैं. इंग्लैंड ने अबतक टेस्ट में 1079 मैच खेल लिए हैं.

ऑस्ट्रेलिया (Australia)

शतक जमाने के मामले में दूसरे नंबर ऑस्ट्रेलियाई टीम है. ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अबतक टेस्ट में 892 शतक लगाने में सफलता हासिल कर ली है. ऑस्ट्रेलिया ने 866 टेस्ट मैच अबतक खेले हैं. (most match in test as team)

Photo Credit: X/@jaydeep_singh28

भारत (India)

Test में शतक लगाने के मामले में भारतीय टीम तीसरे नंबर पर है. भारत के नाम अबतक 550 शतक दर्ज हो चुके हैं. भारत के लिए 550वां शतक सऱफराज खान ने जमाया था. बता दें कि भारत के लिए पहला टेस्ट शतक लाला अमरनाथ ने साल 1933 में इंग्लैंड के खिलाफ जमाया था. भारतीय टीम ने अबतक टेस्ट में 582 मैच खेल लिए हैं.

वेस्टइंडीज

वेस्टइंडीज की टीम की ओर से टेस्ट में अबतक 501 शतक लग चुके हैं. टीम वेस्टइंडीज ने टेस्ट क्रिकेट में कुल 580 मैच खेले हैं.

Photo Credit: AFP

पाकिस्तान

टेस्ट में पाकिस्तान की ओर से 432 शतक लगे हैं, पाक टीम ने अबतक टेस्ट में 460 मैच खेले हैं.

साउथ अफ्रीका

साउथ अफ्रीकी टीम की ओर से टेस्ट में अबतक 392 शतक लगे हैं. साउथ अफीकी टीम ने टेस्ट में अबतक 466 मैच खेले हैं.

न्यूजीलैंड

न्यूजीलैंड की टीम ने अबतक टेस्ट में 332 शतक लगाए हैं. इस दौरान उन्होंने अबतक 473 मैच खेल लिए हैं.

श्रीलंका

श्रीलंकाई टीम की ओर से टेस्ट में अबतक 307 शतक लगे हैं. बता दें कि श्रीलंका ने अबतक टेस्ट में 321 मैच खेले हैं.

बांग्लादेश

बांग्लादेश की टीम की ओर से 82 शतक टेस्ट में आए हैं. बांग्लादेश की टीम अपना पहला टेस्ट मैच साल 2000 में भारत के खिलाफ खेला था. अबतक कुल मिलाकर बांग्लादेश ने टेस्ट में 146 मैच खेले हैं.

जिम्बाब्वे

जिम्बाब्वे की ओर से टेस्ट में 64 शतक निकले हैं. जिम्बाब्वे की टीम अब कम टेस्ट मैच खेलती है. अबतक जिम्बाब्वे ने 118 टेस्ट मैच खेले हैं.

इसके अलावा अफगानिस्तान की ओर से टेस्ट में 9 शतक निकले हैं तो वहीं, आयरलैंड की ओर से टेस्ट में अबतक 9 शतक लगाए जा चुके हैं.