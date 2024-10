IPL 2025: "क्या वो 18 करोड़ रुपये के...", MI द्वारा हार्दिक पंड्या के संभावित रिटेंशन पर टॉम मूडी का चौंकाने वाला बयान

Tom Moody on Hardik Pandya and Ishan Kishan Retention: आईपीएल 2025 की सुगबुगाहट शुरू हो गई है, खिलाड़ियों के रिटेंशन को लेकर भी लगातार चर्चा चल रही और इसी बीच पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर टॉम मूडी (Tom Moody on Hardik Pandya IPL Retention in MI) ने सवाल उठाया कि क्या स्टार भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के अगले सीजन के लिए मुंबई इंडियंस (MI) द्वारा 18 करोड़ रुपये में रिटेन किया जाना चाहिए और साथ ही पांच बार के चैंपियन के लिए अगले सीजन के लिए अपनी रिटेंशन पिक्स का भी खुलासा किया.

MI की कप्तानी में हार्दिक पंड्या का प्रदर्शन

पिछले साल, पांच बार के चैंपियन ने गुजरात टाइटन्स (GT) के साथ अपने दो साल के कार्यकाल के बाद ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को कप्तान के रूप में फ्रैंचाइज़ी में वापस लाया, जो एक विवादित निर्णय साबित हुआ. यह निर्णय फ्रैंचाइज़ी के प्रशंसकों को पसंद नहीं आया. MI ने पिछले सीज़न को 14 खेलों में सिर्फ़ चार जीत के साथ तालिका में सबसे निचले स्थान पर समाप्त किया, और यहाँ तक कि हार्दिक ने पूरे टूर्नामेंट में खराब प्रदर्शन किया, 13 पारियों में 18.00 की औसत से सिर्फ़ 216 रन बनाए, जिसमें एक भी अर्धशतक और 11 विकेट नहीं थे.

MI रिटेंशन के लिए टॉम मूडी के पसंदीदा खिलाड़ी

ईएसपीएनक्रिकइन्फो पर बात करते हुए मूडी ने कहा कि पिछले 6-12 महीनों में फ्रेंचाइजी के साथ जो कुछ हुआ, उससे (Tom Moody on Rohit Sharma as MI Captain) रोहित "थोड़े निराश" होंगे और उन्होंने जसप्रीत बुमराह, सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा को अपनी पसंद में रखा. "आईपीएल के पिछले संस्करण में जिस तरह से चीजें हुई थीं, मुझे लगता है कि रोहित शर्मा पिछले 6-12 महीनों में जो कुछ हुआ, उससे थोड़ा निराश होंगे.

मैं (Tom Moody on IPL 2025 MI Retention List) बुमराह और सूर्यकुमार यादव को 18 करोड़ और हार्दिक को 14 करोड़ में रखूंगा. टीम से बाहर होना हार्दिक पर निर्भर करता है, या आप इसे उनके प्रदर्शन, फॉर्म और फिटनेस के आधार पर भी आंक सकते हैं और जब आप हार्दिक पांड्या के साथ इन सभी क्षेत्रों का विश्लेषण करते हैं, तो क्या वह 18 करोड़ का खिलाड़ी बनने के लायक है? क्या वह इसके लायक है? अगर आपको 18 करोड़ का खिलाड़ी बनना है, तो आपको एक वास्तविक मैचविनर बनना होगा और नियमित रूप से ऐसा करना होगा. आईपीएल के पिछले संस्करण में अपने संघर्षों और परेशानियों के दौरान हार्दिक पांड्या फिटनेस और प्रदर्शन दोनों से जूझ रहे थे." मूडी ने कहा.

मूडी ने ईशान किशन की टीम में जगह पर भी सवाल उठाया

उन्होंने युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन की टीम में जगह पर भी सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि हालांकि वह "शानदार और रोमांचक" हैं, लेकिन वह "बहुत गर्म और ठंडे" भी हैं. किशन ने पिछले सीजन में 14 मैचों में 320 रन बनाए थे, जिसमें सिर्फ दो अर्धशतक शामिल थे. "मैं ईशान किशन को देखता हूं, और मुझे लगता है कि 'देखो वह एक शानदार खिलाड़ी और रोमांचक है, लेकिन वह बहुत ही गर्म और ठंडा भी चलता है. उसने अपने बल्ले से कितने मैच जीते हैं.

यह एक ऐसा सवाल है जो आपको पूछना होगा. यदि आप उसे रिटेंशन के लिए लगभग 14 करोड़ का भुगतान कर रहे हैं, तो क्या आपको प्रदर्शन के दृष्टिकोण से रिटर्न मिलेगा? उन्हें कुछ कठिन निर्णय लेने होंगे," मूडी ने कहा. मूडी ने टिप्पणी की कि पिछले कुछ वर्षों में नीलामी की मेज पर एमआई को समस्याएँ रही हैं, क्योंकि किशन और जोफ्रा आर्चर जैसे खिलाड़ी हाल के सीज़न में रिटर्न देने में विफल रहे, आर्चर 2022 सीज़न से चूक गए और 2023 सीज़न में केवल पाँच मैच खेले.

मूडी ने निष्कर्ष निकाला, "पिछले कुछ सालों में नीलामी की मेज पर उन्हें थोड़ी परेशानी हुई है. कुछ मामलों में वे बहुत ज़्यादा वफ़ादारी में फंस गए और खिलाड़ियों को बनाए रखने या अपनी टीम में वापस लाने की कोशिश की, जिसकी उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी. इसके बेहतरीन उदाहरण ईशान किशन और जोफ़्रा आर्चर हैं, दोनों को भारी कीमत चुकानी पड़ी. क्या उन्हें वापसी मिली?"

IPL गवर्निंग काउंसिल की बैठक में लिए गए ये निर्णय

जुलाई में BCCI मुख्यालय में 10 फ़्रैंचाइज़ी के मालिकों के साथ रचनात्मक बातचीत के बाद, IPL गवर्निंग काउंसिल (GC) ने 28 सितंबर को बेंगलुरु में IPL प्लेयर रेगुलेशन 2025-2027 तय करने के लिए बैठक की. PL फ़्रैंचाइज़ी अपनी मौजूदा टीम से कुल 6 खिलाड़ियों को बनाए रख सकती हैं. यह या तो रिटेंशन के ज़रिए या राइट टू मैच (RTM) विकल्प का उपयोग करके किया जा सकता है. रिटेंशन और RTM के लिए अपना संयोजन चुनना IPL फ़्रैंचाइज़ी के विवेक पर निर्भर करता है. 6 रिटेंशन/आरटीएम में अधिकतम 5 कैप्ड खिलाड़ी (भारतीय और विदेशी) और अधिकतम 2 अनकैप्ड खिलाड़ी हो सकते हैं.

आईपीएल 2025 के लिए फ्रैंचाइजी के लिए नीलामी पर्स 120 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है. कुल वेतन कैप में अब नीलामी पर्स, वृद्धिशील प्रदर्शन वेतन और मैच फीस शामिल होगी. इससे पहले 2024 में कुल वेतन कैप (नीलामी पर्स + वृद्धिशील प्रदर्शन वेतन) 110 करोड़ रुपये थी जो अब 146 करोड़ रुपये (2025), 151 करोड़ रुपये (2026) और 157 करोड़ रुपये (2027) होगी.