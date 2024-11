Tilak Varma: टी-20 में तिलक वर्मा का ऐतिहासिक कमाल, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने

Tilak Varma record: तिलक वर्मा (Tilak Varma record in T20) ने इतिहास रच दिया है. तिलक टी20 क्रिकेट के इतिहास में लगातार तीन मैच में तीन शतक लगाने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बन गए हैं. बता दें कि तिलक ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के आखिरी दो टी-20 मैचों में शानदार शतक जमाया था. वहीं, अब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेलते हुए शतक ठोककर इतिहास रच दिया. लगातार तीन टी-20 मैच में शतक लगाकर तिलक वर्मा ने ऐतिहासिक कमाल कर दिया है. बता दें कि तिलक का T20 में शतक बनाने का सिलसिला 13 नवंबर से शुरू हुआ था जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टी20 में भारतीय बाएं हाथ के बल्लेबाज ने नाबाद 107 रन की पारी खेली थी.

वहीं, सीरीज के चौथे मैच में तिलक ने 120 रन की पारी खेली थी. वहीं, अब सैयद मुश्ताक ट्रॉफी (Hyderabad vs Meghalaya) में ग्रुप ए मैच में मेघालय के खिलाफ मैच में तिलक ने 67 गेंद पर 151 रन की पारी खेली. तिलक ने अपनी तूफानी शतकीय पारी में 14 चौके और 10 छक्के लगाने का कमाल कर दिखाया है. तिलक ने 225.37 के स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाकर टी-20 में सबसे बड़ा स्कोर बनाने का कमाल किया. (Syed Mushtaq Ali Trophy 2024)

मुंबई इंडियंस ने किया रिटेन

बता दें कि आईपीएल के लिए तिलक वर्मा को मुंबई इंडियंस ने अपनी टीम में रिटेन किया है, मुंबई ने पांच खिलाड़ियों को रिटेन किया जिसमें जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, सूर्यकुमार यादव, रोहित शर्मा और तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ी शामिल हैं.



TILAK VARMA IN LAST 3 INNINGS IN T20:



- 107*(56) for India.

- 120*(47) for India.

- 151(67) for Hyderabad as Captain.



