"तो विराट खुद को शर्मिंदा करेंगे", हरभजन ने कोहली को याद दिलाई यह बड़ी बात

सभी जानते हैं कि कुछ साल पहले विराट कोहली (Virat Kohli) कितने ज्यादा खराब समय से गुजर रहे थे. और कुछ ऐसा ही उनके करियर के आगाज के समय भी हुआ था. साल 2008 में वनडे करियर का आगाज करने के बाद भी उन्हें टीम में स्थापित होने में खासा समय लगा. एक समय ऐसा भी आया पेसर फिडेल एडवर्ड्स के कोहली को कई बार आउट करने के बाद पूर्व कप्तान एक समय खुद की काबिलियत पर शक करने लगे थे. उस दौर को याद करते हुए और एक तरह से कोहली को कई साल पहले की बात को याद दिलाते हुए पूर्व स्पिनर हरभजन ने कहा कि उस समय कोहली खुद से बहुत ही निराश थे. तब मैंने उनकी खासी हौसलाअफजाई की थी. और कोहली में टेस्ट में दस हजार रन बनाने की क्षमता है.

हरभजन ने एक पोडकास्ट में कहा, "अगर मैं विराट की टेस्ट क्रिकेट के बारे में आपसे कुछ कहूं, तो यह उनके एकदम शुरुआती दिनों की बात है. तब हम विंडीज दौरे पर थे. इस दौरे में विंडीज के पूर्व पेसर फिडेल एडवर्ड्स ने कोहली को बहुत ज्यादा परेशान किया था", पूर्व ऑफी ने कहा, "एडवर्ड्स उन्हें एलबीडब्ल्यू या फिर शॉर्ट पिच से आउट कर रहे थे. वह बार-बार आउट हो रहे थे. निश्चित रूप से उस समय कोहली बहुत ही ज्यादा निराश थे."

Harbhajan Singh said - "For the first time I saw Indian team going for 400 run chase in 4th innings in Australia. That is the mindset Virat Kohli brings into the team. Kohli has left an everlasting impact in Indian cricket". (Taruwar Kohli podcast). pic.twitter.com/XJgrmTllp8