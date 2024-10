Ranji Trophy 2025: पिता इतना बड़ा फिल्म निर्देशक, अब बेटे ने रणजी ट्रॉफी सीजन शुरू होते ही फिर से कर दिया यह बड़ा धमाका

Agni Chopra did blast Again: इसे आप नियति भी कह सकते हैं, या फिर अपनी-अपनी किस्मत, अपना-अपना रास्ता, वगैरह..वगैरह. यह पहले देश के बड़े उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला के बेटे आर्यमन विक्रम बिड़ला (Aryaman Vikran Birla) के मामले में भी देखा गया था. हालांकि, यह बात अलग है कि आर्यमन का फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर शुरू होने के बाद ज्यादा आगे नहीं बढ़ सका, लेकिन यह बात अग्नि देव चोपड़ा (Agni Dev Chopra) के बारे में नहीं ही कही जा सकती, जिन्होंने एक बड़ा धमाका तो पिछले साल किया था और कुछ ऐसे ही संकेत इस सीजन में भी दे दिए हैं. मानो इस लेफ्टी बल्लेबाज-ऑफ ब्रेक बॉलर ने वहीं से शुरुआत की, जहां उन्होंने पिछले साल छोड़ा था. अग्नि देव चोपड़ा ने हाल ही में शुरू हुए रणजी ट्रॉफी सीजन के प्लेट ग्रुप के तहत सोमवार को खत्म हुए मुकाबले में मैच की दोनों पारियों में शतक जड़कर बता दिया कि वह अपनी खुद की पहचान को और विस्तार देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. अग्नि देव ने पिछले साल अपने फर्स्ट क्लास करियर की शुरुआत में ही एक बड़ा धमाका किया था. तब उसकी गूंज तमाम क्रिकेटप्रेमियों ने महसूस की थी और अब इस साल भी इस लेफ्टी बल्लेबाज ने कुछ ऐसे ही संकेत दिए हैं.

AGNI DEV CHOPRA - MR CONSISTENT IN RANJI TROPHY



Leading run-getter in 2023-24 season



1 Double Hundred, 1 Hundred, 1 fifty from four innings in 2024-25 season



He has been the backbone for Mizoram, Main Plate group states can have an eye on him for next season pic.twitter.com/6403a4PGhP