Ind vs Eng: इस खिलाड़ी का कटेगा पत्ता!, आखिरी टेस्ट में हो सकता है बड़ा खेल, प्लेइंग 11 का ऐसा बना रहा समीकरण

आकाश दीप ने अपने डेब्यू मुकाबले में 4 40 की इकॉनमी से गेंदबाज़ी करते हुए तीन विकेट चटकाया था, लेकिन अब आखिरी टेस्ट में बुमराह (Jasprit Bumrah in 5th Test Squad) की वापसी के बाद प्लेइंग 11 को लेकर फैसला मुश्किल लग रहा है और सिराज या आकाश दीप (Aksah Deep Or Mohammad Siraj in 5th Test Playing 11) इन दोनों में से किसी एक को बाहर बैठना पड़ सकता है. बीसीसीआई ने एक विज्ञप्ति में कहा, "रांची में चौथे टेस्ट के लिए टीम से रिलीज किए गए जसप्रित बुमराह 5वें टेस्ट के लिए धर्मशाला में टीम के साथ जुड़ेंगे.

क्यों टीम इंडिया, इंग्लैंड टीम को देगी धोखा

धर्मशाला के HPCA स्टेडियम की बात करें तो यहां पासा बिलकुल ही उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है, यहां की विकेट की बात करें तो स्पिन के मुकाबले तेज़ गेंदबाज़ों को ज्यादा मदद मिलती है जिसकी वजह से टीम इंडिया तीन तेज़ गेंदबाज़ो के साथ उत्तर सकती है. धर्मशाला स्टेडियम (Dharamshala Pitch Report) में तेज़ गेंदबाज़ो को ज्यादा मदद मिलने के पीछे की वजह यह है की यहां का रिकॉर्ड, अब तक यहां 20 इंटरनेशनल मुकाबलों में 61.69 % विकेट तेज़ गेंदबाज़ों को मिले हैं, वहीं स्पिनर्स को 248 में से 95 विकेट ही मिले हैं ऐसे में दोनों ही टीमें एक्स्ट्रा पेसर के साथ मैदान में उतर सकती हैं.

स्पिन गेंदबाज़ी के कम प्रभाव को देखते हुए कोच और कप्तान कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav may out from Dharamshala Test) को बाहर बैठकर तीन तेज़ गेंदबाज़, जसप्रीत बुमराह, सिराज और आकाश दीप के साथ खेल सकती है

एक और खिलाड़ी का हो सकता है डेब्यू

धर्मशाला के पिच के लिहाज से देखें तो भारतीय टीम आखिरी टेस्ट में दो बदलाव के साथ उतर सकती है, टीम के फार्मेशन की बात करें तो स्क्वाड में बुमराह की वापसी के बाद उनका खेलना पक्का माना जा रहा है तो दूसरी तरफ आखिरी टेस्ट में भी एक खिलाड़ी डेब्यू के रेस में है जिनका नाम देवदत्त पड्डीकल (Devdutt Padikkal Debut) है और रजत पाटीदार की जगह इन्हें मौका मिल सकता है.

आखिरी टेस्ट के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11: यशस्वी जयसवाल, रोहित शर्मा (कप्तान), शुबमन गिल, रजत पाटीदार/देवदत्त पड्डीकल, सरफराज खान, रवींद्र जड़ेजा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रविचंद्रन अश्विन, आकाश दीप, मोहम्मद सिराज, जसप्रित बुमराह

5वें टेस्ट के लिए भारतीय टीम स्क्वाड: रोहित शर्मा (C), जसप्रित बुमराह (VC), यशस्वी जयसवाल, शुबमन गिल, रजत पाटीदार, सरफराज खान, ध्रुव जुरेल (WK), केएस भरत (WK), देवदत्त पडिक्कल, आर अश्विन, रवींद्र जड़ेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मो. सिराज, मुकेश कुमार, आकाश दीप.