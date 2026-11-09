27,000 रुपये हैं हैमिल्टन में गिल, गंभीर के रूम का हर दिन का चार्ज, इतने का पड़ता है नाश्ता, लंच, डिनर

टीम इंडिया पांच मैचों की सीरीज के तहत न्यूजीलैंड के खिलाफ मंगलवार को तीसरा वनडे खेलने के लिए हैमिल्टन में हैं. लेकिन खराब मौसम यहां भी पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है. और रविवार को शहर में पहुंचने के बाद बारिश के कारण टीम इंडिया को इन-डोर प्रैक्टिस करने को मजबूर होना पड़ा. भारत ने दूसरा वनडे मेजबानों को डकवर्थ-लुईस नियम से 4 रन से हराकर सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल की थी. और हैमिल्टन वनडे जीतते ही सीरीज भारत के नाम हो जाएगी. बहरहाल, इनडोर प्रैक्टिस के बाद खिलाड़ी होटल में आराम फरमा रहे हैं. भारतीय टीम सेंट्रल हैमिल्टन में 4.5 स्टार होटल नोवोटेल हैमिल्टन तैनुई में ठहरी हुई है. यह होटल 7 अल्मा स्ट्रीट में सुंदर वाइकाटो नदी के तट पर स्थित है. सेडन पार्क से इस होटल की दूरी अत्यंत कम होने के कारण टीम प्रबंधन और स्थानीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा इसी स्थान का चयन किया गया. चलिए आप इस होटल के हर दिन का किराया और भारतीय खान पान से जुड़े रेट जान लीजिए. बता दें कि BCCI के प्रोटोकॉल के हिसाब से कप्तान शुभमन गिल, मुख्य कोच गौतम गंभीर और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए "एक्जीक्यूटिव सुइट" मिलता है, जबकि बाकी खिलाड़ियों को सुपीरियर रूम में ठहराया जाता है.

श्रेणी / सुविधा विवरण अनुमानित दर सुपीरियर / मानक कमरा नोवोटेल हैमिल्टन तैनुई (प्रति रात्रि) NZD 200 – 275 (लगभग ₹10,500 – ₹14,500) एग्जीक्यूटिव सुइट वाइकाटो नदी दृश्य युक्त प्रीमियम कमरा (प्रति रात्रि) NZD 350 – 520 (लगभग ₹18,000 – ₹27,000) फुल बुफे नाश्ता 'रेस्टोरेंट ऑन अल्मा' में प्रति व्यक्ति दर NZD 37 (लगभग ₹1,850) 3-कोर्स फाइन डाइनिंग लंच / डिनर स्पेशल मेन्यू NZD 65 – 85 (लगभग ₹3,300 – ₹4,400) भारतीय विशेष व्यंजन आस-पास के भारतीय रेस्तरां एवं रूम सर्विस (दाल/पनीर/चिकन) NZD 18 – 28 (लगभग ₹900 – ₹1,450)

टीम इंडिया की प्रैक्टिस इनडोर में सिमटी

हैमिल्टन में हुई बारिश ने टीम इंडिया का सोमवार के आउटडोर अभ्यास पर पानी फेर दिया और टीम को इनडोर में नेट सेशन करने को मजबूर होना पड़ा. कोचिंग स्टाफ की देख-रेख में खिलाड़ियों को सेडन पार्क परिसर के इनडोर नेट सुविधा केंद्र में स्थानांतरित किया गया. इनडोर सत्र के दौरान बल्लेबाजों ने थ्रो-डाउन और स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ तकनीक सुधारने पर ध्यान केंद्रित किया. इनडोर अभ्यास सत्र के समापन के पश्चात भारतीय टीम प्रबंधन ने होटल नोवोटेल तैनुई में एक गहन सामरिक बैठक का आयोजन किया. फिलहाल भारत 2-0 की बढ़त बनाए हुए है और कप्तान गिल की नजर अब सोमवार को स्कोर 3-0 कर सीरीज अपने पाले में करने पर है. हुई बैठक में जसप्रीत बुमराह को आराम दिए जाने और प्रसिद्ध कृष्णा की अनुपस्थिति के मद्देनजर गेंदबाजी अटैक के वर्कलोड मैनेजमेंट पर ध्यान दिया गया. गुरनूर बरार, अंशुल कंबोज और आकिब नबी जैसे युवा गेंदबाजों के प्रदर्शन तथा प्लेइंग-11 में मध्यक्रम के संयोजन पर विस्तृत चर्चा की गई.