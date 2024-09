IND vs BAN: 'सितारे जमीं पर', बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए चेन्नई पहुंची टीम इंडिया, यहाँ देखें तस्वीरें

Team India Arrived at Chennai for 1st Test vs BAN: भारतीय क्रिकेट टीम बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच से पहले गुरुवार रात चेन्नई एयरपोर्ट पहुंच गई. भारतीय स्टार खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत और केएल राहुल को एयरपोर्ट पर टीम बस में चढ़ते हुए देखा गया. भारत और बांग्लादेश के बीच दो मैचों की सीरीज 19 सितंबर को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में शुरू होगी. इस बीच, दूसरा लॉन्ग-फॉर्मेट गेम 27 सितंबर को कानपुर में शुरू होगा. अपने पहले टेस्ट असाइनमेंट में, हेड कोच गौतम गंभीर सीरीज जीत हासिल करने के लिए उत्सुक होंगे.

VIDEO | Tamil Nadu: Indian cricket team arrives at Chennai Airport to participate in the upcoming Test match against Bangladesh, which will start from September 19.



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvqRQz) pic.twitter.com/WJWt7ZrOO5