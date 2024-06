Virat kohli vs Pakistan in T20 World Cup: महामुकाबले में हमेशा 'विराट' बन जाते हैं कोहली, अकेले दम पर ऐसे पलट देते हैं पूरा मैच

Photo Credit: Social media

2016 टी20 वर्ल्ड कप vs पाकिस्तान

इसके बाद 2016 टी-20 वर्ल्ड कप में भी कोहली ने कमाल की पारी पाकिस्तान के खिलाफ खेली थी. 2016 में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में विराट ने एक बार फिर अपनी पारी से भारत को मुश्किल समय से बाहर निकाला था. दरअसल, इस मैच में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में एक समय भारत का स्कोर 3 विकेट पर 23 रन था. जब विराट ने पिच पर रूक कर एक शानदार पारी खेली थी. विराच चने 37 गेंद पर नाबाद 55 रन बनाकर भारत को मैच जीताया था. भारत यह मैच विकेट से जीता था. कोहली प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजे गए थे.

2021 टी-20 वर्ल्ड कप vs पाकिस्तान

2021 में भारत को पाकिस्तान के खिलाफ मैच में हार का सामना करना पड़ा था. इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी की थी. पहले बैटिंग करते समय भारत के 3 विेट पर 31 रन पर गिर गए थे. इसके बाद कोहली ने अर्धशतकीय पारी खेली थी और भारत को एक लड़ने वाले स्कोर 151 रन तक पहुंचाया था. विराट ने इस मैच में 49 गेंद पर 57 रन बनाए थे. पाकिस्तान ने यह मैच 10 विकेट से जीता था.

2022 टी-20 वर्ल्ड कप vs पाकिस्तान

इसके बाद 2022 टी-20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत को 4 विकेट से जीत मिली थी. इस मैच में कोहली ने 53 गेंद पर 82 रन की नाबाद पारी खेली थी. कोहली की पारी के दम पर भारतीय टीम मैच जीतने में सफल रहा था. इस मैच में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी की थी और 159 रन बनाए थे जिसके बाद भारत ने 6 विकेट खेकर लक्ष्य को हासिल कर लिया था. इस मैच में लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत के 4 विकेट 31 रन पर गिर गए थे. लेकिन इसके बाद कोहली ने शानदार पारी खेली. हार्दिक पंड्या के साथ मिलकर कोहली ने भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई थी. इसी मैच हारिस रऊफ के खिलाफ कोहली ने एक यादगार छक्का लगाया था जिसे फैन्स आज भी याद करते हैं. इस मैच में कोहली के प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया था.

शाहीन vs कोहली, मोहम्मद आमिर vs कोहली, हारिस रऊफ vs कोहली (Kohli's record against the three Pakistani pacers in T20Is)

शाहीन अफरीदी vs विराट कोहली- दो पारी, 31 गेंद खेले, 34 रन बनाए, एक बार आउट

मोहम्मद आमिर vs विराट कोहली- 2 पारी, 19 गेंद खेले, 16 रन बनाए, 0 आउट

हारिस रऊफ vs विराट कोहली- 4 पारी, 32 गेंद खेले, 42 रन बनाए हैं. 0 आउट

अब 2024 में दोनों टीमों के बीच मुकाबला न्यूयॉर्क में होना है. न्यूयॉर्क की पिच ऐसी है जहां कोहली क्रीज पर रूक कर बेहतरीन पारी खेल सकते हैं. कोहली से एक बार फिर भारतीय फैन्स की उम्मीद जुड़ गई है. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि कोहली आजके मैच में विराट पारी खेल पाते हैं या नहीं.