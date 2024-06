T20 World Cup 2024: अमेरिका से शर्मनाक हार के बाद अब पीसीबी ने लिया यह फैसला, अब खिलाड़ी...

टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2024) में वीरवार को क्रिकेट के शिशु अमेरिका के हाथों पाकिस्तान की स्तब्धकारी हार के बाद इसके अलग-अलग प्रतिफल देखने को मिल रहे हैं. हार के बाद ऐसा लग रहा था कि पीसीबी कुछ सख्त फैसले लेगा. और अब ऐसा हो चुका है. पाकिस्तानी फैंस को अपनी टीम की हार का बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ और उन्होंने इस दिन को "ब्लैक-डे" करार दिया. पाकिस्तान को अमेरिका ने शानदार क्रिकेट खेलते हुए सुपर ओवर में पाकिस्तान को 5 रन से मात देकर सभी को हैरान कर दिया. इस हार के बाद पाकिस्तान के पूर्व कप्तानों ने जमकर टीम की धुलाई की. वकार यूनुस ने कहा कि जब टीम को सबसे ज्यादा जरुरत थी, तब टीम में रणनीतिक गलती की.

