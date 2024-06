T20 World Cp 2024: टी20 विश्व कप में दो बार टकरा सकते हैं भारत और पाकिस्तान, पूरा गणित समझ लीजिए

India-Pakistan may face twice with each other: अमेरिका-विंडीज में शुरू होने जा रहे 9वें टी20 विश्व कप में करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस 9 जून को भारत-पाकिस्तान (India vs Pakistan) के बीच खेले जाने वाले मेगा मुकाबले का बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं. अब जबकि भारत 5 जून को आयरलैंड (Ind vs Ire) के साथ अपने अभियान का आगाज करेगा, तो उससे पहले चर्चा पाकिस्तान (Ind vs Pak) की हो रही है. जाहिर है कि मैच का महत्व पूरा क्रिकेट जगत जानता है. इसलिए फैंस के बीच बेसब्री भी, लेकिन इनके लिए खुशी की बात यह है कि मेगा इवेंट में चिर-प्रतिद्वंद्वी एक नहीं, बल्कि दो बार आमने-सामने हो सकते हैं. आप इसका पूरा गणित समझ लीजिए

शीर्ष दो में आना पक्का है !

ग्रुप स्टेज में भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही ग्रुप में हैं. और यह भी साफ है सुपर-8 राउंड में जगह बनाने के लिए ही दोनों ही टीमों को अनिवार्य रूप से शीर्ष दो पायदान कब्जानी होंगी. ग्रुप की बाकी तीन और टीम अमेरिका, कनाडा और आयरलैंड हैं. और अगर कोई बड़ा उलटफेर नहीं होता है, तो भारत और पाकिस्तान का शीर्ष दो पायदान कब्जाना पक्का है.

और अगर दोनों टेस्ट प्लेइंग देश सुपर-8 राउंड में जगह बनाते हैं, तो दोनों ही अलग-अलग ग्रुप में प्रवेश करेंगे. टूर्नामेंट के फॉर्मेट के हिसाब से ग्रुप "ए" की विजेता टीम ग्रुप सी के विजेता, ग्रुप बी और डी के उपविजेता के साथ एक ग्रुप में होगी. वहीं दूसरी तरफ सुपर-8 के दूसरे ग्रुप में ग्रुप ए की उपविजेता टीम ग्रुप सी के उपविजेता और ग्रुप बी और डी के विजेता के साथ दूसरे ग्रुप में होगी.



...फिर ऐसा होगा सुपर-8 राउंड की स्थिति

इस स्थिति के बाद बाद अगर सुपर-8 राउंड के ग्रुप ए में शीर्ष पर रहती है, तो संभवत: भारत के साथ बाकी तीन और टीम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और श्रीलंका ग्रुप 1 में होंगी, जबकि पाकिस्तान, इंग्लैडं, विंडीज और दक्षिण अफ्रीका ग्रुप 2 में होंगी.

...तो फिर भारत-पाकिस्तान फाइनल पक्का है

यहां अगर भारत और पाकिस्तान टीम अपने-अपने ग्रुप में शीर्ष दो टीमों में शामिल रहती हैं, तो फिर चिर-प्रतिद्वंद्वी देशों की सेमीफाइनल में टक्कर हो सकती है. और अगर दोनों देशों की अलग-अलग देशों से टक्कर होती है, तो फिर भारत-पाकिस्तान के फाइनल में भिड़ने के आसार हैं.