Mohammed Siraj Catch Video: न्यूयॉर्क के मैदान पर चला 'मियां मैजिक', लगा दी इतनी ऊंची छलांग और लपक लिया हैरतअंगेज कैच

Mohammed Siraj Catch IND vs USA: बायें हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने चार ओवर में नौ रन पर चार विकेट लेकर अमेरिका के खिलाफ शानदार गेंदबाजी की. भारतीय गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से भारत ने आईसीसी टी20 विश्व कप ग्रुप ए मैच में अमेरिका को आठ विकेट पर 110 रन पर रोक दिया. अर्शदीप (Arshdeep Singh Record) का यह प्रदर्शन टी20 विश्व कप में किसी भारतीय का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन है. इससे पहले यह रिकॉर्ड रविचंद्रन अश्विन के नाम था, जिन्होंने 2014 में मीरपुर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 11 रन पर चार विकेट लिये थे. अर्शदीप को हार्दिक पंड्या का अच्छा साथ मिला जिन्होंने चार ओवर में 14 रन देकर दो विकेट चटकाये. अक्षर पटेल को एक सफलता मिली.

