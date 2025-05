PBKS vs MI: सूर्यकुमार यादव का टी-20 में तहलका, धमाकेदार वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ विश्व क्रिकेट में मचाई खलबली

SuryaKumar Yadav broke World record : आईपीएल 2025 (IPL 2025, PBKS vs MI) के 69वें मैच में (Punjab Kings vs Mumbai Indians, 69th Match) पंजाब किंग्स ने कमाल करते हुए मुंबइ इंडियंस को 7 विकेट से हराकर अपनी जगह टॉप पर बनाने में सफल हो गई. इस मैच में पंजाब किंग्स को शानदार जीत मिली. भले ही पंजाब से मुंबई हार गई लेकिन सूर्यकुमार यादव ने टी-20 क्रिकेट (SuryaKumar Yadav record in T20) में एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ विश्व क्रिकेट में खलबली मचा दी. पंजाब के खिलाफ मैच में सूर्या (Suryakumar Yadav) ने 39 गेंद पर 57 रन की पारी खेली, अपनी तूफानी पारी में सूर्यकुमार यादव ने 6 चौके और 2 छक्के लगाने में सफलता हासिल की. इस छोटी लेकिन अहम पारी के दौरान सूर्यकुमार यादव ने साउथ अफ़्रीकी कप्तान टेम्बा बावुमा के टी20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा लगातार 25 से ज़्यादा रन बनाने के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया. (Suryakumar Yadav vs Temba Bavuma)

सूर्यकुमार और बावुमा 13 बार 25 से ज़्यादा रन बनाने के मामले में बराबर थे. लेकिन अब पंजाब के खिलाफ मैच में सूर्या ने 57 रन की पारी खेली और अब टी-20 में सूर्या लगातार 14 पारी में 25 से ज्यादा का स्कोर करने में सफल हो गए हैं.

IPL 2025 में सूर्यकुमार यादव का स्कोर (List of Suryakumar Yadav scores in IPL 2025)

29 vs सीएसके

48 vs गुजरात टाइटंस

27 नाबाद vs केकेआर

67 vs लखनऊ

28 vs आरसीबी

40 vs दिल्ली कैपिटल्स

26 vs हैदराबाद

68 नाबाद vs सीएसके

40 नाबाद vs हैदराबाद

54 vs लखनऊ

48 नाबाद vs राजस्थान

35 vs गुजरात

73 नाबाद vs दिल्ली

57 vs पंजाब किंग्स

सूर्या ने तोड़ा तेंदुलकर का रिकॉर्ड (Suryakumar Yadab surpasses Sachin Tendulkar record for Mumbai Indians)

इसके अलावा 33 वर्षीय इस बल्लेबाज ने मुंबई इंडियंस के लिए एक खास उपलब्धि भी हासिल की, वे आईपीएल के एक सीजन में मुंबई इंडियंस की ओर से सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज़ बन गए. उन्होंने महान सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 2010 के सीजन में 618 रन बनाए थे. अब इस सीजन मुंबई की ओर से खेलते हुए सूर्या ने 14 मैच में 640 रन बना लिए हैं.