'आखिरी दो गेंद करने से पहले मोहित को ..' सुनील गावस्कर ने ऐसा कहकर हार्दिक और नेहरा को लगाई फटकार

गावस्कर को आया गुस्सा

Sunil Gavaskar on Final Over of Mohit Sharma: आईपीएल 2023 के फाइनल में सीएसके ने गुजरात (IPL 2023 Final CSK vs GT) को हराकर पांचवीं बार आईपीएल का खिताब जीता, बता दें कि आखिरी ओवर में 13 रन सीएसके के चाहिए थे. ऐसे में जडेजा ने करिश्मा किया और टीम को जीत दिला दी. वहीं, चेन्नई की जीत के बाद मोहित शर्मा (Mohit Sharma) द्वारा फेंके गए आखिरी ओवर की बात हो रही है. दरअसल, एक समय ऐसा लग रहा था कि गुजरात की टीम मैच जीत जाएगी. ऐसा इसलिए क्योंकि मोहित ने आखिरी ओवर की पहली 4 गेंद पर केवल 3 रन दिए थे. ऐसे में सीएसके को 2 गेंद पर 10 रन चाहिए थे, लेकिन आखिरी दो गेंद पर जडेजा ने छक्का और चौका लगाकर टीम को शानदार जीत दिला दी. बता दें कि जब मोहित ने 4 गेंद फेंक दी थी तो उसी समय खेल को थोडे देर के लिए रोकना पड़ा, क्योकि गेंदबाज को पानी पिलाने के लिए मैदान पर अतिरिक्त खिलाड़ी आया था.

