नाव हादसे में बाल-बाल बचे सौरव गांगुली के भाई और भाभी, समुद्र में पलटी स्पीडबोट

Snehasish Ganguly safe after boat accident in Puri: बंगाल के पूर्व क्रिकेटर और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (सीएबी) के अध्यक्ष स्नेहाशीष गांगुली और उनकी पत्नी अर्पिता की जान बाल-बाल बची है. पुरी में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली के बड़े भाई की स्पीडबोट पलट गई लेकिन समय रहते स्थानीय गोताखोरों और लाइफगार्ड ने उन्हें बचा लिया. स्नेहाशीष और उनकी पत्नी के साथ यह घटना शानिवार को हुई थी और दोनों अब कोलकाता वापस आ गए हैं और सुरक्षित हैं.

स्नेहाशीष गांगुली ने कहा,"यह एक जानलेवा दुर्घटना थी. नाव पलट गई और स्थानीय लोगों और मछुआरों ने हमें बचा लिया." "मैं भगवान जगन्नाथ को धन्यवाद देता हूं. यह हमारे लिए एक तरह से दूसरा जीवन है." यह घटना शनिवार शाम को 'लाइटहाउस' के पास हुई.

न्यूज एजेंसी 'पीटीआई-भाषा' के पास उपलब्ध एक वीडियो संदेश में अर्पिता ने कहा,"भगवान की कृपा से हम बच गए. मैं अभी भी सदमे में हूं. ऐसा नहीं होना चाहिए और समुद्र में जलक्रीड़ा की व्यवस्था सही तरीके से की जानी चाहिए. मैं कोलकाता लौटने के बाद पुरी के पुलिस अधीक्षक और ओडिशा के मुख्यमंत्री को पत्र लिखूंगी."

