AUS vs IND: "मुझे लगता है कि..." बॉर्डर-गावस्कर सीरीज से पहले टीम इंडिया को लेकर दादा ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी

Sourav Ganguly Prediction on IND vs AUS BGT 2024: भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुप्रतीक्षित बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में खेलने जा रहा है, ऐसे में भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली (Sourav Ganguly on IND vs AUS BGT 2024) ने टीम की संभावनाओं और इस सीरीज के महत्व पर रेवस्पोर्ट्ज़ के साथ अपने विचार साझा किए. न्यूजीलैंड के खिलाफ हाल ही में भारत की 0-3 से सीरीज हार पर बात करते हुए गांगुली ने आगे की चुनौती को स्वीकार किया, लेकिन भारत की संभावनाओं के बारे में आशावादी बने रहे.

गांगुली ने रेवस्पोर्ट्ज़ से बात करते हुए कहा, "मेरे हिसाब से, इस समय भारत-ऑस्ट्रेलिया, भारत-इंग्लैंड विश्व क्रिकेट की दो सर्वश्रेष्ठ सीरीज़ हैं. ज़ाहिर है, एशेज भी है. लेकिन मुझे लगता है कि इन दोनों सीरीज़ को उत्सुकता से देखा जाएगा और सोशल मीडिया, समाचारों और अन्य माध्यमों से मैं महसूस कर सकता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी उत्साह है. पाँच टेस्ट मैचों के लिए यह सही है, कोहली और रोहित इसके बाद फिर से देश वापस नहीं जाएँगे, इस सीरीज़ में काफ़ी कुछ है. यह एक आकर्षक सीरीज़ होने जा रही है और मैं इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ."

गांगुली ने अन्य प्रतिबद्धताओं के कारण सीरीज़ पर काम न कर पाने पर खेद व्यक्त किया, लेकिन मैच देखने के लिए अपने उत्साह पर ज़ोर दिया. "काश मैं सीरीज़ पर काम करने के लिए वहाँ होता, लेकिन मेरी अन्य प्रतिबद्धताएँ मुझे ऐसा करने से रोक रही हैं. यह एक शानदार सीरीज़ होने जा रही है और मैं पर्थ से एक्शन देखने के लिए सुबह उठूँगा. मुझे पता है कि यह सुबह जल्दी उठने का समय नहीं है, समय के अंतर के कारण 5.30 बजे नहीं, और इससे मदद मिलेगी!" ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की संभावनाओं पर बात करते हुए गांगुली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम के खराब प्रदर्शन का जिक्र किया, लेकिन पिच की स्थिति के प्रभाव की ओर इशारा किया.