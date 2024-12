SMAT: 'उसे जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलिया भेजो", शमी ने बल्ले से भी दिखाई "फिटनेस पावर", सोशल मीडिया ने की मांग

इसमें दो राय नहीं कि अगर भारत मेजबान कंगारुओं के खिलाफ एडिलेड में दूसरे टेस्ट (Aus vs Ind 2nd Test) दस विकेट से बुरी तरह से हारा, तो उसके पीछे एक बड़ी वजह इस मुकाबले में तेज गेंदबाज की कमी का बुरी तरह से खलना रहा. पर्थ टेस्ट में अपने करियर के पहले ही टेस्ट में पांच विकेट लेकर शानदार आगाज करने वाले हर्षित राणा (Harshit Rana) एक भी विकेट नहीं चटका सके, तो शमी (Mohamemd Shami) को ऑस्ट्रेलिया भेजने की मांग ने और गति पकड़ ली. और सोमवार को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भारतीय पेसर ने गेंद के साथ-साथ बल्ले से भी दम दिखाते हुए बंगाल को क्वार्टरफाइनल में पहुंचाया, तो शमी सोशल मीडिया पर तूफान से वायरल हो गए. शमी ने दिखा दिया कि वह अब गेंद से ही नहीं, बल्कि बल्ले से भी पूरी तरह फिट हो चुके हैं. इस प्रदर्शन के बाद शमी को जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलिया भेजने की मांग ने बहुत ही ज्यादा जोर पकड़ लिया.

प्वाइंट के ऊपर से शमी का यह छक्का अब उनके बाजुओं की ताकत को अच्छी तरह से बयां कर रहा है

Shami can be included as a pure batter in BGT. Atleast will score more than Rohit and Virat 💀pic.twitter.com/Xr0xKRiXSx — Dinda Academy (@academy_dinda) December 9, 2024

हर फैन अब यही सुर लगा रहा है

Bring him to Australia — R A T N I S H (@LoyalSachinFan) December 9, 2024

इस प्रदर्शन के बाद लग तो रहा है कि वह तीसरे टेस्ट में इलेवन का हिस्सा होंगे.

MOHAMMED SHAMI IN SYED MUSHTAQ ALI PRE-QUATERS:



- 32(17) with bat.

- 4-0-25-1 with ball.



He is making a great comeback for BGT. ⚡ pic.twitter.com/Hs9TIQRhXZ — Johns. (@CricCrazyJohns) December 9, 2024

चोट से उबरने के बाद प्रदर्शन पर नजर दौड़ा लें

इसमें दो राय नहीं टीम इंडिया के बचे हुए टेस्ट मैचों में शमी से बहुत ज्यादा उम्मीदें हो चली हैं