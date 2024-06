SL vs SA LIVE Score, T20 World Cup 2024: दक्षिण अफ्रीका को लगा पहला झटका, रीजा हेंड्रिक्स चार रन बनाकर आउट

SL vs SA LIVE Score, T20 World Cup 2024: जीत के लिए 78 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका. डी कॉक और रीजा हेंड्रिक्स क्रीज़ पर मौजूद. दक्षिण अफ्रीका ने टी20 विश्व कप के पहले मैच में श्रीलंका को 77 रन पर आउट कर दिया. यह टी20 क्रिकेट में श्रीलंका का न्यूनतम स्कोर है. तेज गेंदबाज एनरिच नॉर्किया ने चार ओवर में सात रन देकर चार विकेट लिये जबकि स्पिनर केशव महाराज को भी दो विकेट मिले. श्रीलंका के लिये सलामी बल्लेबाज कुसल मेंडिस ने सर्वाधिक 19 रन बनाये. इससे पहले श्रीलंका टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी का फैसला किया. श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, नीदरलैंड, बांग्लादेश और नेपाल के साथ ग्रुप डी का हिस्सा है. 2022 में ऑस्ट्रेलिया में पिछले टी20 विश्व कप में, श्रीलंका ग्रुप चरण से आगे नहीं बढ़ सकी थी, दो जीत और तीन हार के साथ ग्रुप एक में चौथे स्थान पर रही थी.

श्रीलंका (प्लेइंग इलेवन): पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेट कीपर), कामिंडु मेंडिस, सदीरा समरविक्रमा, चरिथ असलांका, एंजेलो मैथ्यूज, दासुन शनाका, वनिंडु हसरंगा (कप्तान), महेश थीक्षाना, मथीशा पथिराना, नुवान तुषारा

दक्षिण अफ्रीका (प्लेइंग इलेवन): क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), रीजा हेंड्रिक्स, एडेन मार्कराम (कप्तान), हेनरिक क्लासेन, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को जेनसन, केशव महाराज, कागिसो रबाडा, एनरिक नॉर्टजे, ओटनील बार्टमैन

