SL vs IND 2nd ODI: कोलंबो में लंकाई स्पिनरों का कोहराम, भारत के माथे से चिपक गए ये 2 बड़े ही शर्मनाक रिकॉर्ड

Jeffrey Vandersay brought havoc: रविवार को श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे में किसी ने भी नहीं सोचा था कि भारत को मेजबानों के हाथों 32 रन से हार झेलनी पड़ेगी, लेकिन यह पूरी तरह से प्लेयर ऑफ द मैच जेफ्री वंडारसे (Jeffrey Vandersay) का दिन था, जिन्होंने छह विकेट लेकर भारत को हार का कड़वा घूंट पीने पर मजबूर करते साफ कर दिया कि मेहमान टीम अब जीत के लिए नहीं, बल्कि आखिरी वनडे में सीरीज बराबरी के लिए मैदान पर उतरेगी. बहरहाल, करारी हार मिली, तो दो शर्मनाक रिकॉर्ड भी टीम इंडिया के खाते में जमा हो गए. एक तो इनमें ऐसा कि आप हैरान रह जाएंगे कि आखिरकार कोलंबो में यह कैसा संयोग है या यह कैसा कोहराम है. कुल मिलाकर ये बहुत ही शर्मनाक रिकॉर्ड हैं क्योंकि यह अनचाहा रिकॉर्ड ऐसे बल्लेबाजों के खिलाफ आया है, जिनके बारे में कहा जाता है कि स्पिन खेलने की कला भारतीय बल्लेबाजों के डीएनए में है. चलिए बारी-बारी से दोनों के ही बारे में जान लीजिए:

What a sensational victory for the Lions! Our bowlers, led by the incredible Jeffrey Vandersay, roared back to dismiss India for 208.



We take the lead in the ODI series 1-0. The fight is on! #SLvIND pic.twitter.com/AfaILjvW7R