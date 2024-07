Sl v Ind: "मैंने मैच से पहले कुछ...", हार्दिक ने कप्तान सूर्याकुमार की तारीफ, तो वीडियो हुआ तेजी से वायरल

Hardik Pandya's speech: श्रीलंका के खिलाफ हाल ही में खत्म हुई टी20 सीरीज में मेजबानों के 3-0 के सफाए के साथ ही कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) और हेड कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) के करियर का आगाज भी बहुत ही बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ हुआ. सोशल मीडिया पर दोनों को ही जमकर तारीफ मिल रही है. और मिले भी क्यों न! पूरी सीरीज में सूर्या ने आगे रहकर नेतृत्व किया, तो पराग से बॉलिंग कराने के रूप में गंभीर रणनीति भी सामने आई. जीत के बाद ड्रेसिंग रूम की स्पीच में जहां कोच ने खिलाड़ियों की तारीफ की, तो वहीं हार्दिक पांड्या ने भी सूर्या को खासी सराहा. BCCI द्वारा पोस्ट किए वीडियो में हार्दिक की तारीफ सामने आई, तो देखते ही देखते यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया.





Head Coach Gautam Gambhir Hardik Pandya address the dressing room as the action now shifts to the ODIs in Colombo #TeamIndia | #SLvIND | @GautamGambhir | @hardikpandya7 pic.twitter.com/PFrTEVzdvd