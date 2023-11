"भारतीय क्रिकेट का नया भगवान..", इस बल्लेबाज को देखकर माइकल वॉन ने की बड़ी भविष्यवाणी

India vs New Zealand Semi Final: शुभमन गिल के रिटायर्ड हर्ट होने निराश हुए फैंस, मीम्स शेयर कर सारा तेंदुलकर को किया याद

वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में 50+ स्कोर वाले भारतीय ओपनर बल्लेबाज

सचिन तेंदुलकर Vs श्रीलंका, 1996 (65 रन)

सचिन तेंदुलकर Vs केन्या, 2003 (83 रन)

सचिन तेंदुलकर Vs पाकिस्तान, 2011 (85 रन)

शुबमन गिल Vs न्यूजीलैंड, 79* (रिटायर्ड हर्ट)

वहीं, 2011 में पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में सचिन ने 85 रन बनाए थे. अब गिल ने बतौर ओपनर भारत के लिए सेमीफाइनल में 50 से ज्यादा रनों की पारी खेलकर धमाका कर दिया है. बता दें कि गिल ने 41 गेंद पर अर्धशतक जमाने का कमाल किया था.

माइकल वॉन ने की भविष्यवाणी

वहीं, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन (Michael Vaughan) ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर रिएक्ट किया और गिल को भारतीय क्रिकेट का नया भगवान बताया है. वॉन ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, "जिस तरह से सचिन ने कोहली को अपनी विरासत सौंपी थी. वैसे ही लग रहा है कि कोहली ने अपनी विरासत अब भारतीय क्रिकेट के अगले भगवान शुभमन गिल को थमाने वाले हैं." माइकल वॉन का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर खलबली मचा रहा है.

बता दें कि बल्लेबाजी के दौरान गिल रिटायर्ड हर्ट हुए हैं. जिस समय गिल रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौटे उस समय उन्होंने 79 रन बना लिए थे. इससे पहले भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था.

न्यूजीलैंड (प्लेइंग इलेवन): डेवोन कॉनवे, रचिन रवींद्र, केन विलियमसन (कप्तान), डेरिल मिशेल, मार्क चैपमैन, ग्लेन फिलिप्स, टॉम लैथम (डब्ल्यू), मिशेल सेंटनर, टिम साउदी, लॉकी फर्ग्यूसन, ट्रेंट बोल्ट

भारत (प्लेइंग इलेवन): रोहित शर्मा (कप्तान), शुबमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव, रवींद्र जड़ेजा, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज