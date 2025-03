IPL 2025: श्रेयस अय्यर की तूफानी बल्लेबाजी, 41 गेंदों में ठोक दिए 85 रन, प्रभसिमरन का भी दिखा कहर

Shreyas Iyer Scores Blistering 85 In Intra Squad Practice Match: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के आगाज से दो दिन पूर्व एक इंट्रा स्क्वाड अभ्यास मैच में पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर की तरफ से तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली है. यह अभ्यास मैच न्यू चंडीगढ़ स्थित पीसीए स्टेडियम में खेला गया. जहां बल्लेबाजी करते हुए श्रेयस अय्यर ने महज 41 गेंदों में 85 रन ठोकते हुए सबको अपना दीवाना बना दिया है. नतीजा ये रहा कि अय्यर की उम्दा बल्लेबाजी के बदौलत टीम बी 20 ओवरों में 205 रन बनाने में कामयाब हुई थी.

टीम बी की तरफ से बल्लेबाजी के दौरान जहां श्रेयस अय्यर प्रचंड लय में नजर आए. वहीं टीम ए की तरफ से गेंदबाजी में शशांक सिंह का जलवा रहा. उन्होंने 38 रन खर्च करते हुए दो सफलता प्राप्त की.

Shreyas Iyer Played A Brilliant Innings Of 85 Runs In Just 41 Balls In The Practice Match Yesterday. ⚡ pic.twitter.com/3lJOIKWgHI