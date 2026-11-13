'किसी ने विकेट थ्रो नहीं किया...' 224 रनों से मिली हार के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने किया बल्लेबाजों का बचाव

शुक्रवार को बे ओवल में खेले गए चौथे वनडे मैच में न्यूजीलैंड के हाथों 244 रनों से मिली हार और 89 रनों पर पूरी टीम के आउट हो जाने के बाद, भारत के कार्यवाहक कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा कि नई गेंद के साथ मैट हेनरी की सटीक गेंदबाजी ही दोनों टीमों के बीच हार-जीत का मुख्य कारण बनी. कप्तान ने इस दौरान भारतीय बल्लेबाजी के लड़खड़ाने पर कहा कि किसी भी बल्लेबाज ने विकेट थ्रो नहीं किया.

हेनरी ने पारी की शुरुआत में ही रोहित शर्मा और विराट कोहली को आउट करके भारत को बड़ा झटका दिया. इसके बाद, बिना कोई रन बने ही, उन्होंने पारी के आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर श्रेयस को एलबीडब्लयू आउट कर दिया. इस तेज गेंदबाज ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 6 विकेट लिए और इसके लिए उन्होंने 27 रन दिए.

मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में अय्यर ने कहा,"हमने देखा कि पहली और दूसरी पारी की पिच में काफी अंतर था. लेकिन हेनरी की तारीफ करनी होगी, उन्होंने पहली ही गेंद से बिल्कुल सही जगह पर गेंदबाजी की. मुझे लगता है कि उनकी गेंदबाजी शानदार थी."

न्यूजीलैंड के 333 रनों के स्कोर को देखकर लग रहा था कि पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी है. भारतीय गेंदबाज उन बल्लेबाजों को रोकने के लिए संघर्ष करते दिखे जो गेंद के उछाल पर शॉट खेल रहे थे. श्रेयस ने बताया कि ड्रेसिंग रूम में टीम पूरे आत्मविश्वास के साथ लक्ष्य का पीछा करने उतरी थी, लेकिन गेंद की सीम मूवमेंट (हवा में या पिच पर पड़ने के बाद गेंद का अचानक मुड़ना) ने बल्लेबाजों के लिए यह तय करना मुश्किल कर दिया कि वे कैसे खेलें.

श्रेयस अय्यर ने कहा,"मुझे लगता है कि पहली पारी में हमने लगभग सब कुछ आजमाया, जबकि वे गेंद के उछाल पर लगातार शॉट खेल रहे थे. हमें लगा कि पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी है, क्योंकि उन्होंने 330 रन बनाए थे. जाहिर है, कुछ कैच भी छूटे, लेकिन खेल में ऐसा होता रहता है."

भारतीय कप्तान ने आगे कहा,"जब हम ड्रेसिंग रूम में थे, तो हमें लगा था कि हम आसानी से लक्ष्य हासिल कर लेंगे. लेकिन जिस तरह से गेंद अंदर और बाहर की तरफ सीम (सीम मूवमेंट) कर रही थी, बल्लेबाज यह तय ही नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें कैसे खेलना है. अगर आप विकेट गिरने का तरीका देखें, तो किसी ने भी खराब शॉट खेलकर अपना विकेट नहीं गंवाया. वे सभी बेहतरीन गेंदें थीं."

क्रिकविज़ के अनुसार, 2023 वनडे विश्व कप के बाद से पावरप्ले में भारत का यह सबसे कम स्कोर (26/4) है. साथ ही, वनडे क्रिकेट में यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी हार भी है. इस हार के बाद सीरीज में भारत की बढ़त 2-1 हो गई है, और अब रविवार को इसी मैदान पर सीरीज का निर्णायक मुकाबला खेला जाएगा.

श्रेयस ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि टीम को इस नतीजे को जल्द से जल्द पीछे छोड़ देना चाहिए. उन्होंने कहा,"जाहिर है, इस मैच को भूल जाना जरूरी है. हमें यह विश्लेषण करना होगा कि गेंदबाजी और बल्लेबाजी में क्या गलतियां हुईं. लेकिन साथ ही, यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि हमने इससे पहले दो मैच जीते हैं. इसलिए, उन जीतों से प्रेरणा लेनी चाहिए और अगले मैच में एक नई सोच के साथ उतरना चाहिए."

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