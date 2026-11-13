भारत 89 पर ऑलआउट! पहले ओवर में 3 विकेट, फिर पूरी टीम पत्तों की तरह बिखरी! न्यूजीलैंड ने 244 रनों से हराया

न्यूजीलैंड ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए चौथे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया को 244 रनों के विशाल अंतर से हरा दिया है. न्यूजीलैंड से मिले 334 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की पूरी टीम मात्र 26.4 ओवर में 89 रन बनाकर ऑलआउट हो गई. लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही. मैट हेनरी ने पारी के पहले ही ओवर में रोहित शर्मा, विराट कोहली और कप्तान श्रेयस अय्यर को बिना खाता खोले पवेलियन भेजा. इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ भी बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और वह 5 रन बनाकर आउट हुए.

9 के स्कोर पर 4 विकेट गंवाने के बाद भारतीय पारी को ईशान किशन और अक्षर पटेल ने थोड़ी देर तक संभालने का प्रयास किया. हालांकि, ईशान 53 गेंदों का सामना करने के बाद 27 रन बनाकर आउट हुए. वहीं, अक्षर 36 गेंदों में 21 रन बनाने के बाद मैथ्यू फिशर का शिकार बने.

आकिब नबी और कुलदीप यादव भी सस्ते में आउट हुए. नमन धीर 24 गेंदों में 21 रन बनाने के बाद मैथ्यू फिशर का शिकार बने. गुरनूर बरार 2 रन ही बना सके. न्यूजीलैंड की ओर से गेंदबाजी में मैट हेनरी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 9.4 ओवर में महज 27 रन देकर 6 विकेट लिए. वहीं, मैथ्यू फिशर ने 3 विकेट अपने नाम किए.

इससे पहले, न्यूजीलैंड की टीम 50 ओवर में 333 रन बनाकर ऑलआउट हुई. मेजबानों की तरफ से विल यंग ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 108 गेंदों में 125 रनों की दमदार पारी खेली. वहीं, टिम सीफर्ट ने 58 रनों का योगदान दिया. दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 85 रनों की साझेदारी निभाई. निक केली (4 रन) और डीन फॉक्सक्रॉफ्ट (8 रन) बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके.

फिन एलन ने 30 गेंदों में 41 रनों का योगदान दिया. अंत के ओवरों में मिचेल सैंटनर ने 24 और क्रिस्टियन क्लार्क ने 22 रनों की अहम पारी खेली. वहीं, काइल जेमिसन 19 रन बनाकर नाबाद रहे. भारत की तरफ से गेंदबाजी में आकिब नबी, गुरनूर बरार और अक्षर पटेल ने दो-दो विकेट चटकाए. अर्शदीप और नमन धीर ने एक-एक विकेट लिया.

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