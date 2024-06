Shoaib Malik on New York pitch at T20 World Cup 2024: टी-20 वर्ल्ड 2024 (T20 World cup 2024) में न्यूयॉर्क के मैदान पर भारत और आयरलैंड (IND vs IRE) के बीच मैच खेला गया जिसमें भारत को जीत मिली लेकिन जीत हासिल करने के लिए भारतीय बल्लेबाजों को मेहनत भी करनी पड़ी. दरअसल, न्यूयॉर्क की पिच को लेकर विवाद हो गया है. पिच पर बल्लेबाजी करना आसान नहीं है. यही कारण है कि रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और ऋषभ पंत (Rishabh Pant) को बैटिंग करने के दौरान चोट भी लगी थी. पिच में असमान उछाल' नजर आ रहा है. वहीं, गेंद पिच (New York pitch ) पर पड़ने के बाद धीमी भी आ रही है. इसके अलावा आउटफील्ड भी काफी धीमा है. जिसके कारण चौके और छक्के लगाने में बल्लेबाजों को काफी मेहनत करनी पड़ रही है. अब भारतीय टीम 9 जून को पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला करने वाली है. (IND vs PAK Match T20 World Cup 2024)

उस मैच से पहले एक बार फिर सभी के जेहन में यही सवाल है कि क्या पिच उस मैच में कैसा बर्ताव करेगा. यदि पिच के बर्ताव में बदलाव नहीं आया तो बल्लेबाजों को काफी मुश्किल का सामनाक रना पड़ सकता है. इन सभी बहस के बीच पाकिस्तान के दिग्गज शोएब मलिक (Shoaib Malik on New York pitch at T20 World Cup 2024) ने न्‍यूयॉर्क की 'डेंजरस' पिच को लेकर बात की है और ऐसे तीन बल्लेबाजों के नाम बताएं हैं जो इस पिच पर अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं. TenSports Pakistan के चैनल पर मलिक ने उन तीन बल्लेबाजों के नाम का ऐलान किया है और साथ ही यह भी बताया है कि ऐसी पिच पर किस तरह से बल्लेबाजी की जानी चाहिए.

शोएब मलिक ने कहा, "न्यूयॉर्क की जो पिच है वहां पर बाउंस असमान उछाल है और साथ ही गति में भी बदलाव होते रहता है. ऐसी पिचों पर मैनेज करना बल्लेबाज के लिए यकीनन मुश्किल है. कोई भी बल्लेबाज ऐसी परिस्थिति में परेशान होगा. बल्लेबाजी करना ऐसी परिस्थिति में मुश्किल है. मलिक ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा कि, ऐसी पिच पर विराट कोहली, केन विलियमसन और बाबर आजम (Virat Kohli vs Babar Azam) जैसे बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं. ये ऐसे बल्लेबाज हैं जो ऐसी परिस्थिति वाली पिच पर अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं. "

शोएब ने कहा कि, "ये बल्लेबाज इसलिए यहां अच्छा खेल सकते हैं क्योंकि उनकी बल्लेबाजी का अंदाज संयम भरा रहता है. यानी वो गेंद को खेलने से पहले तक आखिरी समय तक देखते हैं. यहां कि पिच पर भी बल्लेबाजों को अच्छा खेलना है तो गेंद को अंत तक देखकर आखिरी समय में खेलना होगा. आप यहां आंखों के सामने से शॉट लगाकर खेल सकते हैं. जिससे आप यहां की बाउंस को अच्छी तरह से खेल पाएंगे. "

शोएब मलिक ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा कि, "न्यूयॉर्क की पिच पर जो बाउंस हो रही है वैसे ही बाउंस टेनिस बॉल में होती है. यानी इस पिच पर वही बल्लेबाज अच्छा कर पाएगा जो गेंद को अंत तक देखकर खेलेगा. यानी यहां पर आपको लेट खेलना होगा. मेरे नजर में विराट कोहली, केन विलियमसन और बाबर ऐसी परिस्थिती में अच्छी बल्लेबाजी कर पाएंगे. "

वैसे, आयरलैंड के खिलाफ विराट कोहली केवल 1 रन ही बना सके थे. इस मैच में रोहित शर्मा ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली थी. वहीं पंत ने भी 26 गेंद पर 36 रन की पारी खेलकर टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. अब भारत और पाकिस्तान की टीम 9 जून को इसी न्यूयॉर्क के मैदान पर खेलेगी.

