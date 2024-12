"करियर बचाना है तो चैंपियंस ट्रॉफी में तीन शतक लगाने होंगे", शोएब अख्तर ने दिग्गज बल्लेबाज के भविष्य को लेकर दिया चौंकाने वाला बयान

Shoaib Akhtar predicts Babar Azam future: पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar predicts star batter's future) ने वनडे और टी20 क्रिकेट में बाबर आजम (Babar Azam Future in Cricket) के भविष्य को लेकर बड़ा बयान दिया है. जिसने फैन्स के बीच खलबली मचा दी है. अख्तर ने माना है कि बाबर आजम का करियर इस समय खतरे में हैं. उन्होंने कहा कि बाबर को अपना करियर बचाने के लिए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में तीन शतक लगाने होंगे. इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ एक मैच के बाद बाबर को टेस्ट टीम से बाहर कर दिया गया था. पाकिस्तान ने बाकी दो मैच जीतकर घरेलू मैदान पर कई सालों में पहली बार रेड-बॉल सीरीज ट्रॉफी जीती थी.

वहीं, ऑस्ट्रेलिया में पचास ओवर के मैचों और टी20 सीरीज में भी वह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए. इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने लगातार सभी फॉर्मेट में फ्लॉप रहने वाले बाबर को लेकर अख्तर ने बयान दिया है. अख्तर को लगता है कि दो छोटे फॉर्मेट में इस खिलाड़ी का करियर खत्म हो रहा है.

उन्होंने कहा, "वह हमारे स्टार खिलाड़ी हैं और मैं उनका समर्थन करता हूं, लेकिन नए प्रबंधन और नई सोच के साथ उन्हें अच्छा प्रदर्शन करना होगा, अन्यथा, उन्हें वनडे और टी20 के लिए नहीं चुना जाएगा. " शोएब ने आगे कहा कि "आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है."

रावलपिंडी एक्सप्रेस ने आगे कहा कि, "बाबर को चैंपियंस ट्रॉफी में अपना सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस करना होगा..उसे तीन मैच में ऐसे शतक लगाने होंगे जिसके दम पर पाकिस्तान को जीत मिले हों. जीतने वाले शतक बनाने होंगे, अन्यथा उसके लिए रास्ता मुश्किल होने वाला है. उन्हें फिर मैनेंजमेंट को बताना होगा कि मैंने तीन शतक लगाए हैं आपको मुझे टीम में रखना ही होगा." शोएब अख्तर ने कहा कि, "यदि बाबर ऐसा करने में सफल रहे तो ही मुझे लगता है कि वह टी-20 और वनडे में बच सकते हैं वरना उनके लिए रास्ते काफी मुश्किल होने वाले हैं".

New management won't consider Babar in t20s and even in odis after CT. 🧐

VC: Ptv Sports pic.twitter.com/N5MAjMT86T