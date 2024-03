NDTV Indian of the Year Awards: भारतीय महिला क्रिकेट टीम और पैरा एथलीट सुवर्णा राज को मिला स्पोर्ट्स परफ़ॉर्मेन्स ऑफ़ द ईयर अवॉर्ड

NDTV Indian of the Year Awards 2023-24

NDTV Indian of the Year Awards 2023-24: NDTV 'इंडियन ऑफ द ईयर' अवॉर्ड आज प्रदान किए जा रहे हैं. इसमें राजनीति, खेल, मनोरंजन, उद्योग सहित विभिन्‍न क्षेत्रों से जुड़ी उन हस्तियों को सम्‍मानित किया गया जिन्होंने देश के विकास में भी उल्‍लेखनीय योगदान दिया है. इस कड़ी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम और पैरा एथलीट सुवर्णा राज को स्पोर्ट्स परफ़ॉर्मेन्स ऑफ़ द ईयर अवॉर्ड (Sports Performence of the Year Award) प्रदान किया गया. इस दौरान टीम का प्रतिनिधित्व शेफाली वर्मा, श्रीयंका पाटिल, स्नेह राणा, राधा यादव ने किया.