'15 साल पहले ही बता दिया था कौन है अगला धोनी..", संजू सैमसन की तूफानी पारी देख गदगद हुए शशि थरूर, रिएक्शन ने मचाई धूम

Shashi Tharoor Post viral on Sanju Samson: संजू सैमसन ने शानदार परफॉर्मेंस किया है. चौथे टी-20 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ (IND vs SA, 4th T20I) संजू ने 109 रन की पारी खेली. इस साल संजू ने 3 शतक टी-20 इंटरनेशनल में लगा दिए हैं. वो ऐसा करने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बन गए हैं. बता दें कि संजू के शतक को देखकर सांसद शशि थरूर ने रिएक्ट किया है. शशि थरूर ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर किया और लिखा है कि मैंने पहले ही संजू को लेकर भविष्यवाणी की थी कि वो भारतीय क्रिकेट के अगले धोनी हैं. सांसद शशि थरूर ने 15 साल पुराने अपने पोस्ट को टैग करते हुए लिखा, "पंद्रह साल बाद यह कह पाना हमेशा अद्भुत होता है कि "मैंने कहा था न"!

Always wonderful to be able to say “i told you so” fifteen years later! @IamSanjuSamson @GautamGambhir @bcci @rajasthanroyals https://t.co/Do6f481aK1