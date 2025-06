RCB vs PBKS, IPL Final: सपना टूटा है ... जीत नहीं दिला पाने पर फफक कर रो पड़े शशांक सिंह, खुद पर नहीं कर पा रहे यकीन

Shashank Singh in Tears, IPL 2025 Final: एक ओर जहां विराट कोहली का सपना पूरा हुआ और आरसीबी की टीम खिताब जीतने में सफल रही तो वहीं दूसरी ओर पंजाब किंग्स के युवा बल्लेबाज शशांक सिंह इमोशनल हो गए. दरअसल, शशांक ने अकेले दम पर पंजाब किंग्स को मैच में बनाए रखा था लेकिन आखिर में वो टीम को जीत नहीं दिला पाए. यही कारण था कि जब पंजाब किंग्स की टीम मैच हारी तो पवेलियन जाते समय शशांक के आंखों में आंसू थे और यह बल्लेबाज सपना टूटने पर फफक कर रो रहा था. शशांक ने अकेले लड़ाई लड़ी थी.

Spare a thought for Shashank Singh who scored 22 in the final over including 3 sixes against Hazlewood.



If only they had scored a few more in the overs before, it could have been PBKS winning today. pic.twitter.com/Iw4lgvmw4g — Vibhor (@Vibhor4CSK) June 3, 2025

No camera captured him in the last, everyone was focusing on V kohli. This man deserves to be in every frame. He didn't loose, he just missed it by 1 ball. #ShashankSingh #IPLFinals #RCBvsPBKS pic.twitter.com/jBiD2I9AQd — Fayaaz Budgaem🖤 (@fayaaz_takkar) June 3, 2025

Your taem needed 42 runs in 2 overs and you loses the match just by 6 runs.



Respect Shashank Singh 🫡 pic.twitter.com/NeeIZIbxWG — Rahul (@meri_mrziii) June 3, 2025

शशांक को लेकर फैन्स भी लगातार सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं. फैन्स शशांक की बल्लेबाजी की ताऱीफ करते हुए उन्हें भविष्य का सितारा करार दे रहे हैं. लोगों का मानना है कि यदि शशांक मैच में पहले और बल्लेबाजी करने आते तो शायद पंजाब किंग्स की टीम यह मैच जीत सकती थी.

बता दें कि आखिरी ओवर में पंजाब किंग्स को जीत के लिए 29 रन चाहिए थे. ऐसे में शशांक ने पूरी कोशिश की और जोश हेजलवुड के ओवर में शशांक ने हिम्मत दिखाई और 22 रन बटोरने में सफल रहे. इस ओवर की पहली दो गेंद शशांक बडा़ स्कोर नहीं बना पाए. यदि पहले दो गेंद पर शशांक 10 रन भी बना लेते तो शायद मैच पलट सकता था. इस ओवर में शशांक ने तीन छक्के और एक चौका लगाकर कुल 22 रन बनाए. आरसीबी यह मैच 6 रन से जीतने में सफल रही .

शशांक ने अपनी पारी में 203.33 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए और 3 चौके और 6 छक्के की मदद से नाबाद 61 रन बनाए. भले ही शशांक जीत नहीं दिला पाए लेकिन उनकी यह पारी हमेशा याद रहेगी.