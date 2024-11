OMG, T20I में ओमान के खिलाड़ी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ मचाई खलबली, विश्व क्रिकेट चौंका

Shakeel Ahmed World Record in T20I: नीदरलैंड्स और ओमान ( Netherlands tour of Oman, 2024) के बीच 16 नवंबर को खेले गए सीरीज के तीसरी टी-20 मैच (Oman vs Netherlands, 3rd T20I)में नीदरलैंड्स को 29 रनों से जीत मिली. तीन टी-20 मैचों की सीरीज में नीदरलैंड्स ने 2-1 से जीत हासिल करने में सफलता हासिल की. इस सीरीज के तीसरे टी-20 मैच में ओमान के खिलाड़ी शकील अहमद ने एक ऐसा कमाल किया है जिसकी चर्चा हो रही है. दरअसल, शकील अहमद (Shakeel Ahmed record in T20I) ने टी-20 इंटरनेशनल का एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

बता दें कि तीसरे टी-20 मैच में नीदरलैंड्स ने पहले बल्लेबाजी की थी और 20 ओवर में 9 विकेट पर 147 रन बनाए थे, जिसके बाद ओमान की टीम 9 विकेट पर 118 रन ही बना और नीदरलैंड्स 29 रन से मैच जीतने में सफल रहा. भले ही नीदरलैंड्स की टीम मैच जीतने में सफल रही लेकिन ओमान के 10वें नंबर वाले बल्लेबाज शाकील अहमद ने टी-20 इंटरनेशनल में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया.

दरअसल, ओमान की पारी के दौरान, शकील अहमद नंबर 10 पर बल्लेबाजी करने उतरे और चौंकाते हुए 33 गेंद पर 45 रन आतिशी पारी खेली. अपनी पारी में शकील ने 3 चौके और 2 छक्के लगाए. शकील ने अपनी 45 रन की पारी के दौरान वेस्टइंडीज के अकील होसेन के द्वारा बनाए गए वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया. और टी-20 इंटरनेशनल में नंबर 10 पर बल्लेबाजी करते हुए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज भी बन गए.

इससे पहले यह वर्ल्ड रिकॉर्ड होसेन (Akeal Hosein) के नाम था. अकील होसेन ने साल 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ टी-20 इंटरनेशन में नंबर 10 पर बैटिंग करते हुए नाबाद 44 रन की पारी खेली थी. अब ओमान के खिलाड़ी शकील अहमद टी-20 इंटरनेशनल में नंबर 10 पर बल्लेबाजी करते हुए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. यानी एक अनजान खिलाड़ी ने टी-20 इंटरनेशनल में ऐतिहासिक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

T20I में नंबर 10 पर बैटिंग करते हुए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले खिलाड़ी (Most runs in an innings (by batting position) in T20Is

45 रन, शकील अहमद (ओमान) vs नीदरलैंड्स, साल 2024

44 रन नाबाद, अकील होसेन (वेस्टइंडीज) vs इंग्लैंड, साल 2022

40 रन नाबाद, फितरी शान (मलेशिया) vs भूटान, साल 2022

40 रन, सोमपान कामी (नेपाल) vs हांगकांग, साल 2014

38 रन नाबाद, मोहम्मद अदनान (सऊदी अरब) vs कतर, साल 2019

बता दें कि शकील अहमद तीसरे टी-20 में 45 रन बनाने के बाद रन आउट हो गए और अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए. लेकिन जब तक शकील क्रीज पर थे, तब तक ऐसे लग रहा था कि ओमान की टीम करिश्मा कर देगी.