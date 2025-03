PAK vs NZ: 'जिस खिलाड़ी के खुद का...', शाहिद अफरीदी का पाक के नए T20I कप्तान को लेकर फूटा गुस्सा, बयान से चौंका विश्व क्रिकेट

Shahid Afridi Blast on Pakistan New T20I Captain Salman Ali Agha: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के न्यूजीलैंड (PAK vs NZ) दौरे का आगाज 16 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक रहेगी, जहां उसे तीन वनडे और पांच टी20 मैच खेलने हैं. आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 (Pakistan Team in CHampions Trophy 2025) में खराब प्रदर्शन के बाद टीम में बदलाव किए गए हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के फैसलों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं. अब टीम के नए टी20 कप्तान सलमान अली आगा को लेकर पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi on Pakistan Team New T20I Captain vs NZ) ने सवाल खड़े किए हैं. अफरीदी ने कहा, "जिस खिलाड़ी के खुद का स्ट्राइक रेट 79 का है, (Shahid Afridi on Salman Ali Agha Strike Rate) वो दूसरों के लिए क्या उदाहरण पेश करेगा?" अफरीदी के इस बयान के बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या पाकिस्तान टीम ने एक बार फिर गलत फैसला ले लिया है.

इस बीच न्यूजीलैंड दौरे से हटने के कुछ घंटों बाद, पाकिस्तान के बल्लेबाजी कोच मोहम्मद यूसुफ ने मंगलवार को अपना मन बदल लिया और अब वह सफेद गेंद के मैचों के लिए टीम के साथ यात्रा करेंगे. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने पहले कहा था कि यूसुफ अपनी बेटी की बीमारी के कारण दौरे से हट रहे हैं.

पीसीबी के एक अधिकारी ने कहा, "यूसुफ ने बोर्ड को सूचित किया है कि उनकी बेटी अब बेहतर स्वास्थ्य में है, इसलिए वह टीम के साथ न्यूजीलैंड जाने के लिए उपलब्ध हैं." दौरे के लिए बल्लेबाजी कोच नियुक्त किए गए यूसुफ आज पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय और तीन वनडे मैचों के लिए टीम के साथ रवाना होंगे. हाल ही में समाप्त हुई चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के एक भी मैच नहीं जीत पाने के बाद यूसुफ को दौरे के लिए बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया था.

पूर्व कप्तान सहयोगी स्टाफ में एकमात्र नए सदस्य थे, क्योंकि पीसीबी ने दौरे के लिए आकिब जावेद को सहायक कोच अजहर महमूद के साथ अंतरिम मुख्य कोच के रूप में बरकरार रखा था. पीसीबी ने कहा है कि वह दौरे के बाद मुख्य कोच के पद के लिए विज्ञापन देगा क्योंकि वह टीम के लिए स्थायी कोच खोजने का प्रयास कर रहा है.

(पीटीआई इनपुट के साथ)