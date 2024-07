Shafali Verma: 'लेडी सहवाग ' ने महिला एशिया कप में रचा इतिहास, ऐसा कर विश्व क्रिकेट में मचाई खलबली

Shafali Verma record: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने महिला एशिया कप 2024 के ग्रुप ए मुकाबले में पाकिस्तान की टीम को 7 विकेट से मात दे दी है. इस मैच में पाकिस्तान की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था और भारत ने उनकी पारी 19.2 ओवर में 108 रनों पर आउट कर दी थी. भारतीय टीम ने इस टारगेट को मात्र 14.1 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर पूरा कर दिया. भारत की ओर से ओपनर शैफाली वर्मा ने 29 गेंदों पर 40 रनों की पारी खेली और उनकी जोड़ीदार अनुभवी स्मृति मंधाना ने भी 31 गेंदों पर 45 रनों की पारी खेली. नंबर तीन पर दयालन हेमलता हालांकि 14 रन बनाकर हो गईं. इसके बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर और जेमिना रोड्रिग्ज ने क्रमशः 5 और 3 रनों की नाबाद पारियां खेलकर भारत को जीत दिलाई. पाकिस्तान की ओर से सैयदा अरूब शाह ने 3 ओवर में केवल 9 रन देकर 2 विकेट लिए। नशरा संधू को 1 विकेट मिला.

'लेडी सहवाग ' ने रचा इतिहास

'लेडी सहवाग ' के नाम से मशहूर शैफाली वर्मा ने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. शैफाली महिला एशिया कप के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाली महिला बल्लेबाज बन गई हैं. ऐसा कर उन्होंने रुमेली धार, ऋचा घोष औऱ मंधाना को पछाड़ दिया है.

Photo Credit: BCCI Wonen on X

महिला एशिया कप में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाली बैटर (Shafali Verma now has MOST sixes in Women's Asia Cup.)

7 - शैफाली वर्मा

6 - रुमेली धार

6 - चमारी अथापत्थु

5 - ऋचा घोष

5 - स्मृति मंधाना

वही, पाकिस्तान टीम के खिलाफ मैच में शैफाली ने मंधाना के साथ मिलकर 85 रन की साझेदारी की. ऐसा कर दोनों बैटरों ने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. शैफाली और मंधना ने महिला टी-20 इंटरनेशनल एशिया कप में सबसे ज्यादा 50प्लस (50+) साझेदारी करने वाली दूसरी महिला बैटर जोड़ीं बन गई हैं.

महिला T20I में एशिया कप में सर्वाधिक 50+ साझेदारी करने वाले बैटर

11 - कविशा एगोडागे और ईशा ओझा (यूएई)

10 - स्मृति मंधाना और शैफाली वर्मा (IND)

9 - ईशा ओझा और तीर्था सतीश (यूएई)