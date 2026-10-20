भारत 'A' टीम में भी क्यों नहीं जगह? सरफराज खान ने फिर दिया सेलेक्टरों को जवाब

न्यूजीलैंड दौरे के लिए हाल ही में चुनी गई टेस्ट टीम में सेलेक्टरों ने भले ही सरफराज खान की अनदेखी की हो, लेकिन वह हार मानने को बिल्कुल भी राजी नहीं हैं. सरफराज खान ने मंगलवार को रणजी ट्रॉफी में हिमाचल प्रदेश के खिलाफ खेले जा रहे मैच में मुंबई के लिए 154 रनों की पारी खेलकर चयन समिति को एक बार फिर साफ संदेश दिया है कि वह चुप बिल्कुल नहीं बैठेंगे! हैरानी की बात यह रही थी कि चयन समिति ने सरफराज को भारत A टीम में भी जगह नहीं दी. बहरहाल, रणजी मैच के तीसरे दिन मंगलवार को हिमचाल प्रदेश के खिलाफ सरफराज ने करियर का 18वां प्रथम-श्रेणी शतक बनाते हुए रनों के प्रति अपनी भूख की एक बार फिर से सेलेक्टरों को संदेश भेजा दिया. दबाव में क्रीज पर आए इस मिडिल-ऑर्डर बल्लेबाज ने शुरुआती मुश्किल समय में मजबूती और धैर्य का परिचय दिया. इसके बाद उन्होंने गियर बदलते हुए कप्तान सिद्धेश लाड और विकेटकीपर आकाश आनंद के साथ अहम साझेदारियां करते हुए मुंबई की पारी को संभाला. सरफराज ने 228 गेंदों पर 19 चौकों से 154 रन की पारी खेली.

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सरफराज का टीम इंडिया के लिए प्रदर्शन

मैच 6 पारी 11 रन 371 औसत 37.1 शतक 1 अर्द्धशतक 3

सरफराज का लगातार घरेलू प्रदर्शन राष्ट्रीय टीम में उनको लेकर किए जा रहे बर्ताव के एकदम उलट है. लंबे समय से प्रतीक्षित टेस्ट डेब्यू करने और शीर्ष स्तर की अंतरराष्ट्रीय गेंदबाजी के खिलाफ दृढ़ संकल्प की शानदार झलक दिखाने के बाद. न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी सीरीज सहित भारत की रेड-बॉल टीमों से उनकी लगातार गैरौजूदगी ने पंडितों और प्रशंसकों के बीच व्यापक बहस छेड़ दी है.

सरफराज को पिछले दिनोंश्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम में चुना गया था लेकिन उन्हें बल्लेबाजी करने का अवसर नहीं मिला. बाद में. उन्हें न्यूजीलैंड दौरे से बाहर कर दिया गया था, जो सरफराज को लेकर सवाल खड़ा करने के लिए काफी है. 28 वर्ष की आयु में सरफराज अपने करियर के एक महत्वपूर्ण चौराहे पर खड़े हैं।. आधुनिक क्रिकेट का इतिहास ऐसे घरेलू दिग्गजों से भरा पड़ा है जिन्हें चयनकर्ताओं के दरवाजे पर लगातार दस्तक देनी पड़ी थी. और सरफराज का मामला भी इससे अलग नहीं है.

F.A.Q.= Frequently Asked Questions

Q1. सरफराज खान ने रणजी ट्रॉफी में हाल ही में कौन सी शानदार पारी खेली है?

उत्तर: सरफराज खान ने रणजी ट्रॉफी में मुंबई के लिए खेलते हुए हिमाचल प्रदेश के खिलाफ 154 रनों की एक शानदार और जुझारू पारी खेली है.

Q2. यह पारी सरफराज खान के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जा रही है?

उत्तर: इस पारी को चयनकर्ताओं के लिए एक कड़े और स्पष्ट संदेश के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि वह लंबे समय से घरेलू क्रिकेट में लगातार रन बनाने के बावजूद भारतीय टेस्ट टीम में अपनी निरंतर जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

Q3. प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सरफराज खान का प्रदर्शन कैसा रहा है?

उत्तर: घरेलू और प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सरफराज का रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है. हिमाचल प्रदेश के खिलाफ लगाया गया यह शतक उनके प्रथम श्रेणी करियर का 18वां शतक है, जो घरेलू लाल गेंद के क्रिकेट में उनकी बेहतरीन फॉर्म और रनों की भूख को दर्शाता है।.

Q4. भारतीय टेस्ट टीम से बाहर होने के बाद सरफराज खान के करियर के सामने क्या चुनौतियाँ हैं?

उत्तर: टेस्ट टीम से बाहर होने के बाद उनके सामने मुख्य चुनौतियाँ रणजी ट्रॉफी और ईरानी कप जैसे घरेलू टूर्नामेंटों में अपनी निरंतरता बनाए रखना और तेज गति तथा अत्यधिक उछाल वाली अंतरराष्ट्रीय पिचों पर अपनी तकनीक को और अधिक मजबूत करना हैं.

Q5. वर्तमान में सरफराज खान की उम्र और उनके करियर की स्थिति क्या है?

उत्तर: 28 वर्षीय सरफराज खान अपने क्रिकेट करियर के एक बेहद अहम पड़ाव पर हैं, जहाँ वे घरेलू क्रिकेट के दिग्गज प्रदर्शन के दम पर भारतीय राष्ट्रीय टीम में स्थायी वापसी की तलाश में हैं