Sanju Samson: ज़िम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में संजू सैमसन को मिली नई जिम्मेदारी, फैंस में बीच खुशी की लहर

Sanju Samson Vice-Captain vs Zimbabwe T20 Series: संजू सैमसन को ज़िम्बाब्वे के खिलाफ बाकी बचे टी20 मुकाबलों के लिए उपकप्तान (Sanju Samson Appointed as Vice Captain vs Zimbabwe T20 Series) नियुक्त किया गया है, इससे पहले संजू वर्ल्ड कप टीम में बतौर बैकअप विकेटकीपर के तौर पर टीम का हिस्सा थे. इस बीच ज़िम्बाब्वे के खिलाफ संजू ने सात गेंद खेलकर दो चौकों की मदद से 12 रन बनाकर नाबाद रहे.

Sanju Samson - Vice Captain of India for the first time in his senior career🇮🇳



Proud Moment for all of us🙌🏻 pic.twitter.com/g2uLNsZUGs