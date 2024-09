IND vs BAN: "मैंने जिस टीम का...", अश्विन- जडेजा के धमाल को देख पूर्व भारतीय दिग्गज ने ऐसे किया रिएक्ट, वायरल हुआ रिएक्शन

Sanjay Manjrekar reaction viral on Ashwin and Jadeja: चेन्नई में टेस्ट मैच में बांग्लादेश के खिलाफ अश्विन और जडेजा ने कमाल की बल्लेबाजी की और सातवें विकेट के लिए 199 रनों की साझेदारी की, अश्विन 113 रन बनाकर आउट हुए तो वहीं, जडेजा 66 रन बनाकर आउट हुए. दोनों की पारी के दम पर भारतीय टीम पहली पारी में 376 रन बना पाने में सफल रही. अश्विन और जडेजा के कमाल को देखकर पूर्व भारतीय बल्लेबाज संजय मांजरेकर ने रिएक्ट किया है. मांजरेकर ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट शेयर किया और भारतीय टीम की तारीफ की है. मांजरेकर ने अपने पोस्ट में लिखा है कि भारतीय टीम जिस अंदाज में खेल रही है वैसे ही टीम का मैं बतौर खिलाड़ी सपना देखा सकता था.

एक्स (X) पर पोस्ट करते हुए मांजरेकर ने लिखा, "भारत की टीम क्या शानदार हो गई है. 90 के दशक में भारतीय खिलाड़ी के तौर पर मैंने जिस तरह की टीम का सपना देखा था यह बिल्कुल वैसी ही है." मांजरेकर का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

What a side India has become! The kind I dreamt of as India player in the 90s. 🙇‍♂️🙇‍♂️🙇‍♂️