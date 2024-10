CPL 2024 Final: फाफ डु प्लेसिस की कप्तानी में प्रीति जिंटा की टीम पहली बार बनी चैंपियन, विश्व क्रिकेट में हलचल

CPL 2024 Final Faf du Plessis Team Champion: सेंट लुसिया किंग्स ने कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL 2024) का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है. उन्होंने फाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन गयाना अमेजन वॉरियर्स को 6 विकेट से हराकर यह उपलब्धि हासिल की. सेंट लुसिया किंग्स ने पहली बार CPL का खिताब जीता है. फाफ डु प्लेसिस की कप्तानी में सेंट लुसिया किंग्स की टीम ने इतिहास रच दिया है. फाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन गयाना अमेजन वॉरियर्स को हराकर एक बड़ा उलटफेर किया.

The wait is over 🙌 The Saint Lucia Kings are CPL Champions 🇱🇨🏆#CPL24 #CPLFinals #SLKvGAW #CricketPlayedLouder #BiggestPartyInSport pic.twitter.com/nqVbnilsAH