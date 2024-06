AFG vs BAN: सचिन, युवराज समेत विश्व क्रिकेट के दिग्गजों ने अफगानिस्तान की ऐतिहासिक जीत पर ऐसे बांधे तारीफों के पुल

Afghanistan Qualify for T20 WC 2024 Semifinal: दिग्गजों को जमींदोज करके टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंची अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की इस उपलब्धि ने पूरे देश को जश्न में सराबोर कर दिया और लोग सड़कों पर खुशियां बांटने निकल पड़े. बांग्लादेश के खिलाफ सुपर आठ चरण के वर्षाबाधित मैच में अफगानिस्तान ने आठ रन से जीत दर्ज करके सेमीफाइनल में जगह बनाई. इसके साथ ही उसने आस्ट्रेलिया जैसे दिग्गज को भी बाहर कर दिया . इससे पहले ग्रुप चरण में उसने न्यूजीलैंड को हराया था .

नवीनुल हक ने जैसे ही मुस्ताफिजूर रहमान को पगबाधा आउट किया , खोस्त, पकतिया और काबुल में बड़ी तादाद में क्रिकेटप्रेमी जुटने लगे. अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन शहरों की तस्वीरें एक्स पर डाली है . इसके साथ कैप्शन दिया है,‘‘ देखो कि सफलता के हमारे लिये क्या मायने हैं.'' एक और पोस्टर में हजारों प्रशंसकों को सड़कों पर , अपने घरों की बालकनी में और दुकानों की छतों पर जश्न मनाते देखा गया .

कैप्शन में कहा गया ,‘‘ उन्हें पता है कि टी20 विश्व कप में अफगानिस्तान के नायकों की जीत का जश्न कैसे मनाना है.'' चैम्पियन बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने लिखा ,‘‘ अफगानिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचना अतुलनीय है . न्यूजीलैंड और आस्ट्रेलिया जैसी टीमों को हराया . यह जीत आपकी प्रतिबद्धता और कड़ी मेहनत की देन है . आपकी प्रगति पर गर्व है .''

Afghanistan, your road to the semi-finals has been incredible, overcoming the likes of New Zealand and Australia. Today's win is a testament to your hard work & determination. So proud of your progress. Keep it up! 👏🇦🇫#AFGvBAN #T20WorldCup pic.twitter.com/TDwcGBj0n5 — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) June 25, 2024

आस्ट्रेलिया के पूर्व हरफनमौला टॉम मूडी ने टीम को बधाई देते हुए कहा ,‘‘ क्या शानदार मैच था . अफगानिस्तान टीम को बधाई .''

Wow what a game full of drama of all

sorts and that is an understatement!

Congratulations to @ACBofficials a special achievement. #T20WorldCup #semifinals — Tom Moody (@TomMoodyCricket) June 25, 2024

पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने लिखा ,‘‘क्या शानदार जीत . न्यूजीलैंड, आस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचना . इसे ही तरक्की कहते हैं . बधाई हो .''

Wow, Afghanistan. What an effort.

Beating New Zealand, beating Australia and making the semi- finals of a World Cup. This is what progress is. Congratulations — Virender Sehwag (@virendersehwag) June 25, 2024

युवराज सिंह ने लिखा ,‘‘ शानदार नजारा . जबर्दस्त जीत . रोमांचक मैच . जज्बातों का सैलाब . पठान पहली बार सेमीफाइनल में . नवीनुल हक का मैच विनिंग प्रदर्शन . बेजोड़ क्रिकेट .''