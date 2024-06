Rashid Khan: "बम्बई से आया मेरा दोस्त", राशिद खान के पोस्ट ने मचाई खलबली, सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल

Rashid Khan Share pic with Rohit Sharma; T20 WC 2024: अफगानिस्तान (Afghanistan in Semifinal) ने मंगलवार को बारिश से प्रभावित सुपर-8 मैच में बांग्लादेश के खिलाफ लो स्कोरिंग, लेकिन रोमांचक मैच में 8 रन से जीत दर्ज कर पहली बार टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया. इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है. इस मुकाबले से ठीक एक दिन पहले ग्रुप-1 से सोमवार को भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल (Team India in Semifinal) में जगह बनाई थी. अंक तालिका के समीकरण को देखते हुए अफगानिस्तान और बांग्लादेश का मुकाबला काफी महत्वपूर्ण था.

ऑस्ट्रेलिया इस मुकाबले में बांग्लादेश की जीत की दुआ कर रही थी. अगर ऐसा होता तो ग्रुप-1 से दूसरी सेमीफाइनलिस्ट टीम का फैसला नेट रन रेट के आधार पर होता, जहां ऑस्ट्रेलिया के चांस ज्यादा हो सकते थे. लेकिन अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर सीधे सेमीफाइनल में एंट्री कर ली.

राशिद खान का सोशल मीडिया पोस्ट वायरल

अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को सुपर-8 में हराकर टी20 विश्व कप 2024 के सेमीफइनल में अपनी जगह पक्की कर ली. अफगानिस्तान टीम के द्वारा इस विश्व कप में धमाकेदार प्रदर्शन की प्रशंसा पूरे क्रिकेट जगत में हो रहा है. विश्व क्रिकेट के कई दिग्गजों ने अफगानिस्तान टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन पर उनकी हौसलाअफजाई की है. इसी बीच अफगानिस्तान टीम के कप्तान राशिद खान (Rashid Khan on Afghanistan team Qualify for Semifinal) ने टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद खुशी जाहिर की, लेकिन इन सब के बीच राशिद खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक तस्वीर शेयर (Rashid Khan Share Pic With Rohit Sharma) किया है जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है.

राशिद खान ने टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा के साथ तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में "बम्बई से आया मेरा दोस्त", लिखते हुए शेयर किया है, भारत और भारतीय टीम से राशिद खान का प्यार किसी से छिपा नहीं है और कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और हार्दिक पंड्या से उनकी यारी भी देखी जाती रही है.