VIDEO: कभी शोएब अख्तर को मारा था ऐसा छक्का, अब IML Final में सचिन का लगाया गया जबरदस्त अपर कट शॉट हुआ वायरल

Sachin Tendulkar Upper Cut Shot vs Shoaib AKhtar in WC 2003 IML 2025 IND-M vs WI-M: क्रिकेटर के भगवान सचिन तेंदुलकर की कप्तानी में इंडिया मास्टर्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रायन लारा की वेस्टइंडीज मास्टर्स को 6 विकेट से हराकर (IML 2025) पहले सीजन का खिताब अपने नाम कर लिया. वेस्टइंडीज मास्टर्स की टीम को 148 रन पर रोकने के बाद सचिन तेंदुलकर और अंबाती रायडू ने भारत की ओर से पारी की शुरुआत की और विपक्षी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की. रायडू ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए 74 रनों की तूफानी पारी खेली जिसमें 9 चौके और 3 छक्के शामिल थे. उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करते हुए टीम को जीत की ओर बढ़ाया.

सचिन तेंदुलकर के क्लासिकल अंदाज में खेलते हुए अपने शानदार शॉट्स से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. उन्होंने 25 रन की पारी ही खेली मगर इस दौरान उन्होंने 2 चौके और 1 छक्का लगाया. खासतौर पर उनका अपर कट शॉट इतना शानदार था कि उसने 2003 वर्ल्ड कप में शोएब अख्तर (Sachin Tendulkar Upper Cut Six vs Shoaib Akhtar in ODI WC 2003) की गेंद पर लगाए गए अपर कट छक्के की यादें ताजा कर दीं.

रायुडू ने अपनी पारी में यह सुनिश्चित किया कि इंडिया मास्टर्स के लक्ष्य की ओर बढ़ने के साथ ही आतिशबाजी जारी रहे. इस दौरान दाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज ने बेस्ट की गेंद पर चौका लगाकर 34 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, जबकि गुरकीरत सिंह मान (14) के साथ उनकी दूसरे विकेट की साझेदारी ने भारतीय कुल में 28 रन और जोड़े. मान ऑफ स्पिनर एश्ले नर्स की गेंद पर शानदार शॉट लगाने के प्रयास में आउट हो गए, जिससे जोरदार आवाजों के बीच युवराज सिंह (नाबाद 13) के मैदान पर आने का रास्ता साफ हो गया.

जब इंडिया मास्टर्स जीत की ओर बढ़ रहा था, तभी रायुडू (Ambati Rayudu vs West Indies Master's) बाएं हाथ के स्पिनर सुलेमान बेन का शिकार बने और नए खिलाड़ी यूसुफ पठान को नर्स ने लपक लिया. हालांकि, अंतिम 28 गेंदों पर 17 रन की जरूरत होने पर स्टुअर्ट बिन्नी (नाबाद 16) ने दो बड़े छक्के लगाकर मैच को अंतिम रूप दिया. इससे पहले, कैरेबियाई टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और इंडिया मास्टर्स के गेंदबाजों ने उसे 148/7 के मामूली स्कोर पर रोक दिया, जिसमें मुख्य रूप से लेंडल सिमंस का अर्धशतक शामिल था.