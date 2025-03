VIDEO: रियान पराग ने जमाई महफिल, IPL से पहले होली के रंग में ऐसे रंगे जस्टिन लैंगर-सचिन-नेहरा-चहल-युवराज-ऋषभ पंत और केएल राहुल

Sachin Tendulkar, Yuvraj Singh and IPL Teams Celebrate Holi Video: भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर से लेकर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व महान बल्लेबाज जस्टिन लैंगर और इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के कई सितारों ने शुक्रवार को होली का त्योहार मनाया. कई भारतीय क्रिकेटरों और आईपीएल फ्रेंचाइजी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पर अपने प्रशंसकों के साथ होली की शुभकामनाएं, जश्न की तस्वीरें और वीडियो साझा किए. सचिन, जो युवराज सिंह, इरफान पठान, यूसुफ पठान, अंबाती रायडू जैसे कई पूर्व सितारों के साथ इंडिया मास्टर्स के लिए इंटरनेशनल मास्टर्स लीग (आईएमएल) खेल रहे हैं, सचिन ने अपने साथियों के साथ होली मनाने का एक वीडियो साझा किया. अपने साथियों के साथ, सचिन ने युवराज पर पूरी पानी की बंदूक छिड़कने और यूसुफ और रायडू जैसे अपने बाकी साथियों पर रंग लगाने का खूब आनंद लिया.

Holi fun with my @imlt20official teammates, from blue jerseys to colourful moments, this is how we say, “Happy Holi!” 💙 pic.twitter.com/uhYBZvptVT — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) March 14, 2025

पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने भी अपने प्रशंसकों को होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएं देते हुए पोस्ट किया, "रंगों की बौछारें आपके जीवन को हंसी, प्यार, खुशी और अविस्मरणीय यादों से भर दें. #हैप्पीहोली". इसके साथ ही, उन्होंने रंग और खुशी से सराबोर अपनी कुछ तस्वीरें भी पोस्ट कीं.

May the splashes of colour brighten your life with laughter, love, joy and unforgettable memories. #HappyHoli pic.twitter.com/08tyAilC2n — Virender Sehwag (@virendersehwag) March 14, 2025

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने सभी को "खुशहाल और रंगीन" होली की शुभकामनाएं देते हुए एक्स पर पोस्ट किया.

Wishing you all a very happy and colorful Holi. 🎨🖍️ — K L Rahul (@klrahul) March 14, 2025

कई आईपीएल फ्रैंचाइजी ने भी आईपीएल के आगामी सीजन की तैयारी करते हुए होली मनाई. गत विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने टीम होटल में होली के त्यौहार को उत्साह के साथ मनाया. खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ ने होली की अपनी कड़ी तैयारियों से ब्रेक लेकर पारंपरिक होली समारोह में शामिल होने का फैसला किया, जिसमें रंग, हंसी और सौहार्द का आदान-प्रदान किया गया.

चमकीले रंगों के बीच, कप्तान अजिंक्य रहाणे, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह और अंगकृष रघुवंशी सहित केकेआर के सितारे एक-दूसरे पर रंग लगाते हुए उत्सव का आनंद लेते देखे गए. जश्न मनाने वालों में मुख्य कोच चंद्रकांत पंडित और स्पिन गेंदबाजी कोच कार्ल क्रो सहित कोचिंग स्टाफ के सदस्य भी मौजूद थे. इस खुशी के मौके पर टीम के भीतर मजबूत बंधन और आगामी सीजन से पहले जोश का प्रदर्शन हुआ.

इसके अलावा, लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के कैंप में कप्तान ऋषभ पंत, कोच लैंगर, वेस्टइंडीज के स्टार और टीम के उप-कप्तान निकोलस पूरन होली के रंग और खुशी को अपने ऊपर हावी होने देते हुए जश्न के मूड में थे. लैंगर रंगों में सराबोर थे, उन्होंने एक फंकी हैट, विग और धूप का चश्मा पहना हुआ था.

Humare kaptaan aur upkaptaan ki taraf se aap sabhi ko Happy Holi 🎉🔫 pic.twitter.com/FJbBBZe4XL — Lucknow Super Giants (@LucknowIPL) March 14, 2025

Presenting Lucknow ka nawabi don 🤭 pic.twitter.com/hF3pBkPgD5 — Lucknow Super Giants (@LucknowIPL) March 14, 2025

अहमदाबाद में गुजरात टाइटन्स के कैंप में, मुख्य कोच आशीष नेहरा और भारतीय स्पिनर साई किशोर अपनी टीम के बाकी खिलाड़ियों के साथ रंगों की बौछार का आनंद लेते देखे गए, जिसमें भारतीय बल्लेबाज साई सुदर्शन और सहायक कोच, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मैथ्यू वेड शामिल थे.

Bowled over by colors! 🎨



Nehra Ji's Holi entry hits different! 😉 pic.twitter.com/2cBXyOdaM0 — Gujarat Titans (@gujarat_titans) March 14, 2025

राजस्थान रॉयल्स (आरआर) और भारतीय सितारे रियान पराग और ध्रुव जुरेल ने भी होली का आनंद लिया, जिसमें पराग को जुरेल और एक अन्य साथी ने गुलाबी रंग में सराबोर किया. मुख्य कोच राहुल द्रविड़ भी सिर पर पगड़ी बांधकर होली का आनंद लेते देखे गए. दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) और पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) के प्रशिक्षण शिविरों में खिलाड़ियों ने भी अपने व्यस्त प्रशिक्षण कार्यक्रम और चुनौतियों से कुछ समय के लिए छुटकारा पाया और यादगार होली समारोहों के साथ आराम किया.

How were you celebrating today? 😂💗 pic.twitter.com/jtp8yF7K6z — Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) March 14, 2025

भारतीय स्पिनर युजवेंद्र चहल ने भी 'कभी खुशी कभी गम' के दौर के शाहरुख खान स्टाइल में एंट्री की और प्रशंसकों ने उनका स्वागत किया और उन पर रंग लगाया. हालांकि, चहल ने मजाक में अपने प्रशंसकों से "गोपनीयता" की मांग की और एक कमरे के अंदर चले गए. प्रशिक्षण शिविर में मौजूद पीबीकेएस टीम के बाकी सदस्यों ने भी होली मनाई.