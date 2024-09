IND vs BAN: "लंबे फ़ॉर्मेट से दूर रहने ...", गिल और पंत के शतक को देखकर सचिन तेंदुलकर हुए गदगद, रिएक्शन ने मचाई धूम

Sachin Tendulkar reaction viral on Shubman Gill and Rishabh Pant: सचिन तेंदुलकर जब भी कोई बात करते हैं वह फैन्स के बीच काफी वायरल होता है. अब क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने शुभमन गिल और ऋषभ पंत के शतक को लेकर रिएक्ट किया है. सोशल मीडिया मंच एक्स (x) पर तेंदुलकर ने पोस्ट शेयर कर दोनों की तारीफ की है. सचिन ने दोनों को शतक बनाने के लिए बधाई दी और साथ ही अपनो पोस्ट में लिखा है कि दोनों ने शानदार पऱफॉर्मेंस किया.

Loved watching @ShubmanGill glide his way to a hundred. And @RishabhPant17, despite being away from the longer format for quite some time, looks as sharp as ever. Great to see both of them in such fine rhythm!#INDvBAN pic.twitter.com/FIUd1bGVmp