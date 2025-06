'आपके और नौ विकेट के बीच खड़े थे..., ', सचिन तेंदुलकर ने कैच छोड़ने पर कसा तंज, बुमराह के लिए कह दी ऐसी बात

Sachin Tendulkar on Jasprit Bumrah: हैरी ब्रूक (99) एक रन से शतक से चूक गए जिसके बाद जसप्रीत बुमराह ने पांच विकेट चटकाते हुए इंग्लैंड को पहली पारी में 465 रन पर समेटकर भारत को पहले क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन चाय तक पहली पारी के आधार पर छह रन की मामूली बढ़त दिलाई, जिसके बाद भारत ने अपनी दूसरी पारी में दो विकेट पर 90 रन बना लिए हैं. भारत के पास अब 96 रनों की लीड है. वहीं, मैच में बुमराह ने पहली पारी में 5 विकेट जरूर लिए लेकिन उनकी गेंदबाजी के खिलाफ तीन कैच भी टपकाए गए थे. वहीं, एक नो बॉल के कारण विकेट हासिल नहीं कर पाए. ऐसे में भारत के महान सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने सोशल मीडिया पर रिएक्ट किया है.

तेंदुलकर ने बुमराह (Tendulkar on Jasprit Bumrah) को 5 विकेट लेने के लिए बधाई तो दी है, साथ ही अपने बधाई संदेश में उन्होंने कैच टपकाने वाले खिलाड़ियों पर तंज भी कसा है. तेंदुलकर ने पोस्ट में बुमराह को बधाई देते हुए लिखा, "बधाई हो बुमराह! एक नो-बॉल और 3 चूके हुए मौके आपके और नौ विकेट के बीच खड़े थे." तेंदुलकर का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Congratulations Bumrah!

A no-ball and 3 missed chances stood between you and 𝙣𝙖𝙪 wickets. 🤪 pic.twitter.com/09rJNI9KP0