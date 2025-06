RCB vs PBKS: '8 नंबर की जर्सी...', विराट कोहली के IPL जीतने पर सचिन तेंदुलकर ने ऐसे किया रिएक्ट, मचाई खलबली

Sachin Tendulkar reaction on Virat Kohli: आरसीबी (RCB) पहली बार आईपीएल का खिताब जीतने में सफल हो गई है. आरसीबी की जीत में विराट कोहली को काफी राहत मिली है. कोहली के खिताब जीतने पर क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने एक खास पोस्ट शेयर किया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. विराट कोहली के आरसीबी के खिताब जीतने पर सचिन तेंदुलकर ने पोस्ट करते हुए कोहली को बधाई दी और साथ ही उनके 18 नंबर वाली जर्सी को लेकर भी रिएक्ट किया. तेंदुलकर ने लिखा, "आरसीबी को उनके पहले आईपीएल खिताब पर बधाई. 18वें सीजन में ट्रॉफी उठाने के लिए 18 नंबर की जर्सी पहनना अच्छा है. अच्छा खेले और इसके हकदार भी हैं. पंजाब किंग्स को भी एक बेहतरीन सीज़न के लिए बधाई."

Congratulations to @RCBTweets on their first-ever IPL title. Fitting that jersey no. 18 lifts the trophy in the 18th edition.



Well played and well deserved! 🏆 👏🏽



Well played to @PunjabKingsIPL as well for a well-fought season.