RCB Unboxing: स्टेडियम से बाहर MG रोड पर जाकर गिरी गेंद, रोमारियो शेफर्ड ने लगाया गगनचुंबी छक्का, कोहली भी नहीं कर पाए यकीन : VIDEO

Romario Shepherd and RCB Team Players Hit Sixes in RCB Unbox Event: IPL 2025 सीजन के आगाज से पहले RCB ने बैंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में Un Boxing इवेंट का आयोजन किया और अपने नए जर्सी को भी लांच किया, इस दौरान टीम के कप्तान रजत पाटीदार, विराट कोहली के साथ साथी खिलाड़ी मौजूद थे और पूरा मैदान RCB के फैंस से खचाखच भरा रहा और जमकर आतिशबाजी का भी नजारा देखने को मिला जब आरसीबी के खिलाड़ियों ने मैदान पर बारी बारी से चाके लगाने शुरू किये, इसके बाद क्या था एक मौका ऐसा आया जब रोमारियो शेफर्ड (Romario Shepherd Viral Six Duei= का मौका आया और उनके बल्ले से लगा एक छक्का MG रोड पर जा कर गिरा तो उसके बाद फैंस के डिमांड पर वो दुबारा छक्का लगाने आए और गगनचुम्बी छक्का लगाकर सबसे साथी खिलाड़ियों में सबसे लंबी दूरी का छक्का लगाकर फैंस के दिलों की धड़कन को बढ़ा दिया.

Finders keepers! 2 white balls have landed in MG road and Cubbon park. 🤯



The boys showed no mercy in the SIX HITTING contest at #RCBUnbox. Watch it to believe it!