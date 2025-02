IND vs PAK, Champions Trophy 2025 : रोहित शर्मा का वनडे में तहलका, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर विश्व क्रिकेट को चौंकाया

Rohit Sharma World record in ODI: पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भारत को धमाकेदार जीत मिली. इस जीत में विराट कोहली ने धमाका किया और अपने वनडे करियर का 51वां शतक ठोककर इतिहास रच दिया. एक ओर जहां कोहली ने शानदार शतकीय पारी खेलकर भारत को जीत दिलाई तो वहीं दूसरी ओर भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने 15 गेंद पर 20 रनों की पारी खेली, अपना पारी में रोहित ने 3 चौके और एक छक्के लगाने में सफलता हासिल की है. रोहित भले ही बड़ी पारी नहीं खेल पाए लेकिन अपनी इस छोटी सी पारी के दौरान एक खास वर्ल्ड रिकॉर्ड ( Fastest to reach 9000 ODI Runs as an Opener) अपने नाम करने में सफल हो गए हैं.

रोहित ने एक ओर अपने वनडे करियर में बतौर ओपनर 9000 रन पूरा करने में सफल रहे तो वहीं, दूसरी ओर हिट मैन वनडे में बतौर ओपनर सबसे तेज 9000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. रोहित ने केवल 181 पारी में 9000 वनडे रन बतौर ओपनर पूरा करने में सफलता हासिल कर ली है. वहीं, सचिन ने बतौर ओपनर वनडे में 9000 रन 197 पारी में पूरा करने में सफल रहे थे. इसके अलावा सौरव गांगुली ने 231 पारी में बतौर ओपनर 9000 वन रन पूरा करने में सफल रहे थे. इसके अलावा क्रिस गेल ने 246 वनडे पारी खेलकर बतौर ओपनर 9000 रन बनाने में कामयाब रहे थे.

इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के एडम गिलक्रिस्ट ने 253 वनडे पारी में 9000 रन बतौर ओपनर पूरा करने का कमाल किया था. श्रीलंका के पूर्व दिग्गज सनथ जयसूर्या ने 268 पारी बतौर ओपनर खेलकर 9 हजार रन पूरा करने में सफल रहे थे.

वनडे में बतौर ओपनर सबसे तेज 9000 रन बनाने वाले बल्लेबाज (पारी के हिसाब से) (fastest opener to reach 9000 ODI runs)

181 - रोहित शर्मा

197 - सचिन तेंदुलकर

231 - सौरव गांगुली

246 - क्रिस गेल

253 - एडम गिलक्रिस्ट

268 - सनथ जयसूर्या

बता दें कि मैच में भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. पहले खेलते हुए पाकिस्तान ने 241 रन का स्कोर खड़ा किया था. भारत की ओऱ से कुलदीप यादव ने कमाल किया और तीन विकेट लेने में सफल रहे. वहीं, हार्दिक पंड्या के खाते में दो विकेट आए. इसके अलावा रविंद्र जडेजा, हार्षित राणा और अक्षर पटेल ने एक-एक विकेट लेने में कामयाबी हासिल की.

दूसरी ओर भारत की ओर से लक्ष्य का पीछा करते हुए कोहली ने रन की नाबाद पारी खेली, वहीं, श्रेयस अय्यर ने 67 गेंद पर 56 रन की पारी खेली, इसके साथ-साथ शुभमन गिल ने भी कमाल की बल्लेबाजी की और 52 गेंद पर 46 रन बनाने में सफल रहे. रोहित और गिल ने पहले विकेट के लिए 31 रन की साझेदारी की थी. वहीं ,गिल ने कोहली के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 69 रनों की साझेदारी की थी. इसके बाद कोहली ने अय्यर के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 114 रन की साझेदारी कर भारत को जीत के दरवाजे पर पहुंचा दिया. विराट कोहली को उनकी शानदार शतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया.