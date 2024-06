IND vs ENG: 'साम, दाम, दंड, भेद', इंग्लैंड पर भारी पड़ेगी कप्तान रोहित की ये रणनीति, मैदान पर दिख सकती है ये खास जोड़ी!

Rohit Sharma on Team India Playing 11 vs ENG T20 WC 2024: आक्रामक बल्लेबाजी के साथ भारत गुरुवार को यहां टी20 क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में जब गत चैंपियन इंग्लैंड (IND vs ENG T20 WC) से भिड़ेगा तो एक दशक से अधिक समय से नॉकआउट में हार के सिलसिले को तोड़ने की कोशिश करेगा. पिछली बार जब ये दोनों टीमें इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भिड़ी थी तो इंग्लैंड ने भारत को 2022 में 10 विकेट से रौंद दिया था. एडिलेड में 10 विकेट की करारी हार के बाद से भारत शीर्ष क्रम में अपने पुराने तरीके को छोड़ने में सफल रहा और इस टूर्नामेंट में अब तक अजेय रहा है. प्रोविडेंस स्टेडियम में संभावित परिस्थितियों को देखते हुए कागजों पर रोहित शर्मा और उनकी टीम मजबूत नजर आती है और बदला चुकता करने के लिए तैयार दिखती है.

इंग्लैंड के खिलाफ प्लेइंग 11 को लेकर रोहित ने कहा

अब तक टूर्नामेंट में खेले गए अपने सभी मुकाबलों में टीम इंडिया ने प्लेइंग 11 में बहुत बड़े बदलाव नहीं किया है, लेकिन अमेरिका में खेले गए लीग मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma on Playing 11 vs ENG) ने तेज़ गेंदबाजी को लेकर चलना सही समझा और वो फैसला भी सही साबित हुआ लेकिन जब मुकाबला सुपर-8 की रेस में पहुंचा तो कप्तान रोहित ने प्लेइंग 11 में मोहम्मद सिराज की जगह कुलदीप यादव को शामिल किया और कुलदीप की फिरकी ने भारतीय टीम के पक्ष में शानदार गेंदबाज़ी की, अब तक कुलदीप यादव ने पिछले तीन सुपर-8 मुकाबलों में कुल 7 विकेट चटका चुके हैं.भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma on Four Spinners vs ENG) ने इंग्लैंड के खिलाफ टी20 विश्व कप सेमीफाइनल पर कहा, "हम परिस्थितियों का आकलन करेंगे और फिर चार स्पिनरों को खिलाने पर फैसला करेंगे."

प्लेइंग 11 में चार स्पिनर के लिए करना पड़ेगा ये बदलाव

अब सवाल ये है की मौजूदा भारतीय प्लेइंग 11 में तीन स्पिनर मौजूद हैं जिसमे, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल शामिल हैं और अब यहाँ से अगर रोहित के बयान के मुताबिक सोचे तो चार स्पिनर वाला तब बैठेगा जब टीम से एक खिलाड़ी को बाहर करने के बाद ही ये विकल्प काम आ पायेगा और ऐसा समीकरण बना तो शिवम दुबे को इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफइनल मुकाबले में बाहर बैठना पद सकता है और उनकी जगह फिर प्लेइंग 11 में युजवेंद्र चहल की जगह बन पाएगी

टीम इंडिया संभावित प्लेइंग इलेवन: रोहित शर्मा (कप्तान), विराट कोहली, ऋषभ पंत (विकेट कीपर), सूर्यकुमार यादव, शिवम दुबे / युजवेंद्र चहल, हार्दिक पांड्या, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव

भारत का स्क्वाड: रोहित शर्मा (कप्तान), विराट कोहली, ऋषभ पंत (विकेट कीपर), सूर्यकुमार यादव, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, युजवेंद्र चहल, संजू सैमसन, मोहम्मद सिराज, यशस्वी जायसवाल